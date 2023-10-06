Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ahi Şerefeddin Camisi'nde restorasyon çalışmalarını tamamladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ahi Şerefeddin Camisi'nde gerçekleştirdiği restorasyon çalışmalarını tamamladı. Caminin orijinal haline uygun olarak restore edilmesi, Türkiye'nin kültürel varlıklarının tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, vakıf kültür varlıklarının tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Vakıflar Genel Müdürlüğü Müzeler ve Kültür Merkezleri Müdürü Önder Özbilgin, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan Ahi Şerefeddin Camisi'nde açıklamalarda bulundu.

Anadolu'nun ahşap destekli camilerinin UNESCO tarihinde ilk kez seri kültür varlığı olarak tespit edildiğini anımsatan Özbilgin, bu camilerin genel olarak Orta Asya'dan bugüne aynı geleneksel Türk mimarisinin örneklerini taşıdığını anlattı.

Bütün camilerin Vakıflar Genel Müdürlüğünce bugüne kadar korunarak yaşatıldığını ve halen işlevselliğini sürdürdüğünü belirten Özbilgin, bunun camilerin listeye alınmasındaki önemli sebeplerden biri olduğunu dile getirdi.

Özbilgin, halk arasında "Aslanhane" adıyla da bilinen, 1900'lü yıllarda onarım ve tadilat gören Ahi Şerefeddin Camisi'nin tamamıyla orijinal haliyle ayakta durduğuna dikkati çekerek, bilimsel kurullar tarafından gerçekleştirilen tespitler dahilinde 2012-2016 yılları arasında kapsamlı restorasyon çalışması yapıldığını hatırlattı.

Mihraptaki alçı ve orijinal çiniler ortaya çıkarıldı

Camide tamamlanan çalışmalara ilişkin bilgi veren Özbilgin, zeminde havalandırma kaidesinin yapıldığını, kündekari tekniğiyle yapılmış minber ile mihrap üzerindeki boyaların temizlendiğini, özellikle mihraptaki alçı ve orijinal çinilerin ortaya çıkarılmasının sağlandığını aktardı.

Koruma çalışmalarıyla kültürel varlıkların dünya mirası listesine alındığını, listede yer alan eserlerle ülke turizmine ve yerel esnafa da katkı sağlandığını söyleyen Özbilgin, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin güzelliklerinin tanıtılması hepimiz için gurur verici. Tüm çabamız bütün eserlerimizin kültürel olarak hem tanıtılması hem de gelecek nesillere aktarılmasıdır. Restorasyon, konservasyon gereken bütün camilerimiz, sadece UNESCO'ya giren, Dünya Miras Listesi'nde bulunan değil, bütün yapılarımızın rutin olarak kontrolleri yapılmakta, restorasyon ve konservasyon gerektirenlere müdahale edilmektedir. Sadece listeye dahil olanların değil sorumluluk alanımızdaki tüm kültür varlıklarının bakım ve onarım süreçlerini özenle sürdürüyoruz."