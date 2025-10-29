Vakıf Eserlerinde Zamanın İzleri Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce bu yıl "Vakıf Eserlerinde Zamanın İzleri" temasıyla düzenlenen "Zamanın İzleri Vakıf Medeniyeti Uluslararası Fotoğraf Yarışması"nda ödül alan kareler belirlendi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ödül almaya hak kazanan kareler, Kasım ayında düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.

Yarışmada, Türkiye'nin dört bir yanından katılan fotoğraf sanatçılarının, vakıf medeniyetinin izlerini sanatsal bir duyarlılıkla yeniden yorumladığı kareler bir araya getirildi.

Yarışma kapsamında Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan gibi ülkelerde yer alan vakıf eserleri de dahil edilerek, vakıf kültürünün geniş bir coğrafyadaki yansımaları fotoğraf sanatı aracılığıyla gün yüzüne çıkarıldı.

Jüri deneyimli isimlerden oluştu

Yarışmanın seçici kurulunda deneyimli fotoğrafçılar yer aldı. Başkanlığını İzzet Keribar'ın üstlendiği jüride, Coşkun Aral, Merih Akoğul ve Cengiz Karlıova yer aldı.

İstanbul'da gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında, fotoğraflar hem teknik yeterlilikleri hem de vakıf kültürünü yorumlama derinlikleri açısından incelenerek belirlendi.

Kazananlar belli oldu

Yarışmada "Dijital Renkli veya Siyah-Beyaz" ile bu yıl ilk kez düzenlenen "Mobil Fotoğrafçılık" kategorilerinde ödüller sahiplerini buldu.

Dijital Fotoğrafçılık kategorisinde Fatih Sultan Mehmet Birincilik Ödülü "Sarayda İlk Işık" adlı fotoğrafla Mehmet Şah Deniz, Mimar Sinan İkincilik Ödülü "Köprü" adlı fotoğrafla Volkan Karagülleoğlu, Bezmialem Valide Sultan Üçüncülük Ödülü sahibi ise İsmail Tütün oldu.

Mobil Fotoğrafçılık kategorisinde ise Fahrettin Türkan Paşa Mobil Fotoğrafçılık Özel Ödülü "Tarih İnsan" adlı fotoğrafla Ahmet Turan Kural'a, İzzet Keribar Mobil Fotoğrafçılık Özel Ödülü "Hacı Ali Bey Çeşmesi" adlı fotoğrafla Hasan Karakaş'a, Coşkun Aral Mobil Fotoğrafçılık Özel Ödülü ise "Gölgelerle Yansıyan Dua" adlı fotoğrafla Mürsel Tahtacı'ya verilecek.

Jüri değerlendirmesi sonucunda dereceye giren karelerin sahiplerine, cumhuriyet, ata, yarım ve çeyrek altın ödülleri takdim edilecek.