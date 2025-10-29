Haberler

Vakıf Eserlerinde Zamanın İzleri Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Zamanın İzleri Vakıf Medeniyeti Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nda ödül alan fotoğraflar belirlendi. Kazananlar, Kasım ayında düzenlenecek törenle ödüllerini alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce bu yıl "Vakıf Eserlerinde Zamanın İzleri" temasıyla düzenlenen "Zamanın İzleri Vakıf Medeniyeti Uluslararası Fotoğraf Yarışması"nda ödül alan kareler belirlendi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ödül almaya hak kazanan kareler, Kasım ayında düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.

Yarışmada, Türkiye'nin dört bir yanından katılan fotoğraf sanatçılarının, vakıf medeniyetinin izlerini sanatsal bir duyarlılıkla yeniden yorumladığı kareler bir araya getirildi.

Yarışma kapsamında Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan gibi ülkelerde yer alan vakıf eserleri de dahil edilerek, vakıf kültürünün geniş bir coğrafyadaki yansımaları fotoğraf sanatı aracılığıyla gün yüzüne çıkarıldı.

Jüri deneyimli isimlerden oluştu

Yarışmanın seçici kurulunda deneyimli fotoğrafçılar yer aldı. Başkanlığını İzzet Keribar'ın üstlendiği jüride, Coşkun Aral, Merih Akoğul ve Cengiz Karlıova yer aldı.

İstanbul'da gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında, fotoğraflar hem teknik yeterlilikleri hem de vakıf kültürünü yorumlama derinlikleri açısından incelenerek belirlendi.

Kazananlar belli oldu

Yarışmada "Dijital Renkli veya Siyah-Beyaz" ile bu yıl ilk kez düzenlenen "Mobil Fotoğrafçılık" kategorilerinde ödüller sahiplerini buldu.

Dijital Fotoğrafçılık kategorisinde Fatih Sultan Mehmet Birincilik Ödülü "Sarayda İlk Işık" adlı fotoğrafla Mehmet Şah Deniz, Mimar Sinan İkincilik Ödülü "Köprü" adlı fotoğrafla Volkan Karagülleoğlu, Bezmialem Valide Sultan Üçüncülük Ödülü sahibi ise İsmail Tütün oldu.

Mobil Fotoğrafçılık kategorisinde ise Fahrettin Türkan Paşa Mobil Fotoğrafçılık Özel Ödülü "Tarih İnsan" adlı fotoğrafla Ahmet Turan Kural'a, İzzet Keribar Mobil Fotoğrafçılık Özel Ödülü "Hacı Ali Bey Çeşmesi" adlı fotoğrafla Hasan Karakaş'a, Coşkun Aral Mobil Fotoğrafçılık Özel Ödülü ise "Gölgelerle Yansıyan Dua" adlı fotoğrafla Mürsel Tahtacı'ya verilecek.

Jüri değerlendirmesi sonucunda dereceye giren karelerin sahiplerine, cumhuriyet, ata, yarım ve çeyrek altın ödülleri takdim edilecek.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Kültür Sanat
Gebze'de yıkılan 7 katlı apartmanda zamanla mücadele! Etrafındaki 9 bina mühürlendi

İlçede yıkım paniği! 9 bina mühürlendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes yeni atanan Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan'ı konuşuyor

Herkes ilçeye atanan yeni kaymakamı konuşuyor
Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!

Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Skandal olay! Küçücük çocukları nişanladılar

Skandal görüntüler! Küçücük çocuklara nişan töreni yapıldı
Herkes yeni atanan Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan'ı konuşuyor

Herkes ilçeye atanan yeni kaymakamı konuşuyor
Emniyet müdürü de bunu yaparsa! Gözaltına alınıp tutuklandı

Emniyet müdürü de bunu yaparsa! Gözaltına alınıp tutuklandı
Sudan'da iç savaş, soykırıma döndü! Tansiyonun düşmediği ülkeden korkunç görüntüler

İç savaş soykırıma döndü! Krizin tırmandığı ülkeden korkunç görüntüler
Tepki yağıyor! İşte bahis oynayan Zorbay Küçük'ün kart karnesi

Tepki yağıyor! İşte bahis oynayan Zorbay Küçük'ün kart karnesi
Maaşını açıklayan ücretli öğretmenden haklı isyan: Bu ay nasıl geçineceğim?

Maaşını açıklayan ücretli öğretmenden haklı isyan: Nasıl geçineceğim?
İsrail'in kanlı Gazze saldırı sonrası Trump'tan ilk mesaj

Ateşkes bitti mi? Trump'tan saldırı sonrası dikkat çeken açıklama
Bahis operasyonunda adı geçen 7 hakemin karnesi ortaya çıktı

Bahis oynayan 7 üst klasman hakemin karnesi ortaya çıktı
Estetik İddiaları Bitmiyor! Songül Karlı'nın son hali sevenlerini şaşırttı

Mini elbiseli pozunu paylaştı, kalçasına yorum yağdı
Gebze'de çöken binanın eski hali ortaya çıktı

Gebze'de çöken 5 katlı binanın eski hali ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.