Uzman Doktorlar Oluşturduğu Müzik Grubu Roctors, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi İçin Konser Verecek

Uzman doktorların oluşturduğu müzik grubu Roctors, Muğla'nın Datça ilçesinde yapımı planlanan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine destek için konser verecek. Konserde Roctors grubu, Türkçe ve İngilizce pop ve rock şarkılarını seslendirecek.