Uzman Doktorlar Oluşturduğu Müzik Grubu Roctors, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi İçin Konser Verecek
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Uzman doktorların oluşturduğu müzik grubu Roctors, Muğla'nın Datça ilçesinde yapımı planlanan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine destek için konser verecek. Konserde Roctors grubu, Türkçe ve İngilizce pop ve rock şarkılarını seslendirecek.
Uzman doktorların oluşturduğu müzik grubu Roctors, Muğla'nın Datça ilçesinde yapımı planlanan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine destek için konser verecek.
İzmir'de Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kutsal Turhan önderliğinde 2013'te kurulan Roctors, sağlık ve eğitim kurumlarına destek amaçlı konserlerine devam ediyor.
Grup, Datça Belediyesi tarafından yapımı planlanan Datça Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine destek olmak amacıyla 16 Eylül 2023 Cumartesi günü Datça Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak.
Konser gelirinin tamamının sokak hayvanları için yapımı planlanan projeye aktarılacağı konserde Roctors grubu, Türkçe ve İngilizce pop ve rock şarkılarını seslendirecek.