Uzay Mühendisi Bora Uluyol, Minyatür Sanatıyla Tanınıyor

Eskişehir'de kurduğu atölyede özgün minyatür eserler üreten Bora Uluyol, uzun yıllar havacılık sektöründe çalıştıktan sonra sanata yöneldi. Geleneksel minyatür tekniklerini modern yorumlarla harmanlayan Uluyol, eserleriyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Uzay bilimleri mühendisi olarak yıllarca havacılık sektöründe görev yapan 53 yaşındaki Bora Uluyol, Eskişehir'de kurduğu atölyesinde teknik bilgisini sanata dönüştürerek özgün minyatür eserler üretiyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Mühendisliği Fakültesinden 1995'te mezun olan Uluyol, İstanbul'da çeşitli firmalarda görev alarak kariyerini sürdürdü. Çalışma hayatının yoğunluğundan sulu, pastel ve yağlı boylarla yaptığı çalışmalarla uzaklaşmaya çalışan Uluyol, 2013'te minyatür sanatına ilgi duymaya başladı.

Uluyol, minyatür eğitimini İstanbul Üsküdar Türk İslam Sanatları Eğitim Merkezi'nde tamamladıktan sonra İSMEK Bağlarbaşı Türk İslam Sanatları İhtisas Merkezi'nde uzmanlaşma programına katıldı.

İlk kişisel minyatür sergisi "Falname"yi 2018'de İstanbul'da sanatseverlerle buluşturan Uluyol, 2019'da İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Dış Hatlar Sergi Salonu'nda açtığı sergiyle eserlerini uluslararası ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Memleketi Eskişehir'de 2020 yılında "Falname" sergisini açan Uluyol, mesleğini bırakıp 2023'te Eskişehir'e taşındı ve Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'nde atölyesini kurdu.

Uluyol, geleneksel teknikleri özgün yorumlarla bir araya getirerek bölgeyi ziyaret eden turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Minyatürde 12 yılda 200'ün üzerinde eser üreten Bora Uluyol, AA muhabirine, çalışmalarını iki ayrı kategoride sürdürdüğünü söyledi.

Geleneksel kategoride belirli sahneler üzerinde çalıştığını belirten Uluyol, şöyle devam etti:

"Biz o sahnelerin yorumlarını yapıp yeniden çizeriz. Bunlar, detay gerektiren çalışmalardır. Bir de tamamen kendi tasarladığımız eserlerimiz var. Bu sanat zaman ayırmayı gerektirir. Serbest ve hızlı çalışılabilecek bir teknik değildir. Önce eskizi hazırlarız, ardından kağıt üzerine geçiririz. Murakka kağıdı kullanıyoruz. Bu kağıdın üzerine 'aher' dediğimiz bir katman uygularız. Bunun amacı, kağıdın asit seviyesini düşürerek kullanım kolaylığı sağlamaktır."

Bora Uluyol, minyatür sanatını öğrenme sürecine ilişkin, "Bu sanatta fırçaya geçebilmek için yaklaşık 6 aylık bir eğitim gerekiyor. Bir kişinin eser üretebilecek seviyeye gelmesi ise 2 yılı bulabiliyor." dedi.

Eserin detayı ve boyutuna göre tamamlanma süresinin değiştiğini kaydeden Uluyol, "Geleneksel bir çalışmayı büyük ebatta yaptığınızda 4 aydan önce bitmez. Yaptığım bazı eserlerin tamamlanması 2 seneyi buldu. İşler küçüldükçe zorlaşır. Küçük boyutlu çalışmalarda detay vermek daha güç olduğu için mikro çalışmalar çok daha fazla zaman alır." ifadelerini kullandı.

Uluyol, detay gerektiren çalışmalarda büyüteç kullandıklarını belirterek geleneksel çalışmalarda ise sulu boya, akrilik ve boya haline getirdikleri ezme altın kullandıklarına dikkati çekti.

Geleneksel sanatın sürdürülebilirliği için öğrenci yetiştirmenin önemine işaret eden Uluyol, "Bu sanatta usta-çırak ilişkisi çok önemlidir. Şu anda iki öğrencimle çalışıyorum." diye konuştu.

Sanatın kendisi için bir tutku olduğuna değinen Bora Uluyol, minyatür sanatını icra ederken büyük keyif aldığını, sanatın sakinleştirici etkisinin kendisine iyi geldiğini ve üretmenin kendisini rahatlattığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Kültür Sanat
