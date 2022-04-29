'Uyuyan Güzel' prömiyerle geldi

MERSİN Devlet Opera ve Balesi, dünyaca ünlü Kuğu Gölü, Fındıkkıran gibi klasik balelerin arasında önemli bir yer tutan 'Uyuyan Güzel' balesini prömiyerle sahneledi.

Kültür Merkezi Opera Sahnesinde seyirci ile buluşan eserin biletleri günler öncesinden satıldı. Salonu dolduran sanatseverler, kötü kalpli büyücü Carabosse'un 100 yıl boyunca uyuttuğu prensesin öyküsünün anlatıldığı, müziği ünlü besteci Çaykovski'ye ait iki perdelik Uyuyan Güzel balesini kentte ilk kez izleme imkanı buldu.

Ersoy, eserin ikinci temsilinin ise 30 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'da seyirci ile buluşacağını ifade ederek, "İzleyemeyenler için bu fırsatı kaçırmamalarını istiyorum. Çünkü, Çaykovski muhteşem müziği ile yazılmış baleler, özellikle pandemi sürecinden sonra bale sanatçılarının teknik alt yapılarını da zorlayan bir eser. Mersin sanatseverlerin bu güzel ve fantastik büyülü atmosferi kaçırmamalarını diliyorum" diye konuştu.