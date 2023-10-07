Üstün Ailesi'nin Bakırdan Yaptığı Dev Minare Alemi Şeker Camisi'ni Süsleyecek

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde 3 kuşaktık bakırcılıkla uğraşan Üstün ailesi tarafından hazırlanan dev minare alemi, Amasya Suluova ilçesindeki Şeker Camisi'ni süsleyecek.

İlçede 3 kuşaktır dededen toruna bakırcılık ile uğraşan Ali ve Alper Üstün kardeşler, yaklaşık 1,5 aylık çalışma sonunda 2 metre kazan çapı, 350 kilogram ağırlığında ve 5 metre 30 santimetre yüksekliğinde minare alemi yaptı. Üstün kardeşler, el işçiliğiyla bakırdan hazırladıkları alemi Amasya'nın Suluova ilçesindeki Şeker Camisi'ne gönderdi.

Yaptıkları alemleri yurt içi ve yurt dışından talep edenlere gönderdiklerini ifade eden Ali Üstün, Yaklaşık 1,5 aydır 4 kişinin çalışmasıyla tamamen el işçiliği olan bu alemi yaptık. Yurt içinde birçok ilimize alem yaptık. ABD, Almanya gibi ülkelere de yaptığımız ürünleri gönderiyoruz. Tamamen el işçiliğile, çekiç ve örs kullanarak ürünlerimizi hazırlıyoruz dedi.

Aile mesleğini devam ettirdiklerini dile getiren Alper Üstün ise şunları söyledi. Sandıklı'da 2 bakırcı dükkanı kaldı. Osman amcamız da emekli. Çırak bulamadığı için bırakmayı düşünüyor. Biz bu mesleğin son nesliyiz. Yurt dışından yoğun talep var. Almanya, Kenya, Rusya, Ukrayna gibi ülkelerden talep olduğu gibi yurt içinden de talep oluyor. Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiyoruz dedi.