Usta Yönetmen Salahattin Yücel Uçanoğlu Hayatını Kaybetti

Gurbetçiler, Kara Öfke, İyi Aile Robotu, Sığıntı ve Kralların Öfkesi adlı yapımların da aralarında bulunduğu, çok sayıda esere imza atan usta yönetmen ve senarist Salahattin Yücel Uçanoğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının kızı Ayşegül Uçanoğlu, babasının vefatını sosyal medya hesabından duyurdu. Uçanoğlu'nun cenaze namazı yarın Beşiktaş Sinanpaşa Camisi'nde kılınacak ve ardından toprağa verilecektir.

"Gurbetçiler", "Kara Öfke", "İyi Aile Robotu", "Sığıntı" ve "Kralların Öfkesi" adlı yapımların da aralarında bulunduğu, çok sayıda esere imza atan usta yönetmen ve senarist Salahattin Yücel Uçanoğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Sanatçının kızı Ayşegül Uçanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, babasının vefat ettiğini duyurdu.

Paylaşımda, Yücel Uçanoğlu'nun Beşiktaş Sinanpaşa Camisi'nde yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bilgisi paylaşıldı.

Usta yönetmen sinemaya, 1960'ta "Yanık Ömer" filmiyle adım attı.

Uçanoğlu, 1960-2005 yıllarında 160'ın üzerinde yapımda yönetmen, 136 yapımda senarist olarak yer aldı.

Dört filmin yapımcılığını da üstlenen Uçanoğlu, 1966'da ünlü sinema oyuncusu Esen Püsküllü ile evlendi. Çiftin Ayşegül ve Ahmet ismini verdikleri iki çocukları oldu.