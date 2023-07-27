Usta Sanatçı Yılmaz Gruda Son Yolculuğuna Uğurlandı

Yılmaz Gruda, yakalandığı virüs sonrası böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir özel bir hastanede tedavi görüyordu. 93 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu için 15.00'da Üsküdar'da bulunan İBB Şehir Tiyatroları Üsküdar Müsahipzade Celal Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törene, Yılmaz Gruda'nın ailesinin yanı sıra, Zafer Algöz, Ahmet Kural başta olmak üzere birçok sanatçı da katıldı. ve aile üye törene katıldı. Usta oyuncunun son yolculuğunda boş koltuklar dikkat çekti. Usta oyuncunun tabutu cenaze aracına omuzlar üzerinde alkışlar eşliğinde götürüldü. Yılmaz Gruda'nın kızı babasının tabutunun yanı başında göz yaşlarına hakim olmazken, Şakirin camiinde ikindi namazından sonra cenaze namazı kılındı. Gruda'nın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi.

"O KADAR ÖNEMLİ BİR İNSANI KAYBETTİK Kİ"

Oyuncu Tuna Armağan,"Çok üzgünüm. Çünkü mart ayından beri kendisine suçluluk duyuyorum. Twitter'dan günlerce haftalarca yalvardım. Kan için yalvardım. ve demiştim. Devlet büyüklerimizin hepsini etiketleyerek yalvarmıştım. Sadece cenazemize çiçek gönderip telgraf çekersiniz demiştim. Şöyle bir çiçeklere baktığınız zaman hepsi çiçek göndermiş. O kadar önemli bir insanı kaybettik ki ve o kadar önemli bir insana son günlerinde o kadar acı çektirttik ki. Yani bir sedyede 5 saat acil servis hediyesinde yattı. Bir türlü doktorlar karar veremedi, koyamadı, oraya yatıramadı. Bunu hak etmedi. Çok değerli, çok önemli bir hoca, hocaların hocası, 94 yaşında. Yani en hoş tutacağımız zamanlarda filmlerinde oynadığı ünlüler neredeler?" dedi.

"ONUN İŞ AŞKINA OLAN SAYGIM KATBEKAT ARTMIŞTI"Oyuncu Ege Tanman, "Yılmaz abi çok özel bir insandı. Biz birlikte çalışma fırsatı bulmuştuk. Onun iş disiplinine ve işine olan aşkına her zaman hayran olmuştum. Çok kısa bir anı anlatmak isterim. Bez Bebek'de sesli çekim değildi. Dublajla çekiliyordu ve kendisi sürekli senaryoyu ezberleyip öyle gelirdi ve asla sufle almazdı. Onu gördüğüm an, zaten onun iş aşkına olan saygım katbekat artmıştı. Çok özel bir insandı. Işıklar içinde uyusun. Çok üzgünüz. Herkese baş sağlığı diliyorum" dedi.