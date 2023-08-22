Usta Oyuncu Toron Karacaoğlu'nun Vefatının 5. Yılı

Yönetmen, seslendirme sanatçısı, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Toron Karacaoğlu'nun vefatının üzerinden 5 yıl geçti. Karacaoğlu'nun hayatı ve sanat kariyeri hakkında bilgiler.

Yönetmen, seslendirme sanatçısı, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Toron Karacaoğlu'nun vefatının üzerinden 5 yıl geçti.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 20 Ağustos 1930'da dünyaya gelen Karacaoğlu, ilk ve orta öğrenimini Bursa'da tamamladı.

Tiyatroya olan ilgisi nedeniyle 1947'de önce Ankara'ya ardından da İstanbul'a giden Karacaoğlu, sanat hayatına Beşiktaş ve Büyükdere Halkevinde başladı.

İstanbul Belediye Konservatuvarında 3 yıl eğitim alan Karacaoğlu, askerliğini yapıp geldikten sonra 1954'te İstanbul Şehir Tiyatroları'nın sınavını kazanarak kadrolu oyuncu oldu.

Sinemaya dublaj sanatçısı olarak adım atan Karacaoğlu, 1958'de Nurten Hanımla evlendi. Çiftin, Ata Tamer adını verdiği oğlu 1959'da dünyaya geldi.

Cüneyt Arkın'a ses verdi

Kariyeri boyunca 150'den fazla tiyatro oyununda rol alan usta oyuncu, Şehir Tiyatrolarından 1980'de emekli olduktan sonra Berlin'de Alman Kültür Senatosu bünyesinde tiyatro eğitmenliği görevini üstlendi.

Sanatçı, iki yıl Berlin Schaubühne Tiyatrosunun Türk grubunda çalışarak, Berlin SFB Radyosunda radyo skeçleri, arkası yarınlar, masallar ve Türk destanlarını yönetip oynadı.

Toron Karacaoğlu, 1984'te kurulan Tiyatromun ilk kuruluş çalışmalarında bulundu ve kuruluşundan 20 yıl sonra Yahya Kemal'in hayatından kesitlerin olduğu ve şiirlerini okuduğu "Kendi Gök Kubbemiz" oyununu Berlin'de oynadı.

Senelerce aynı sahneyi paylaştığı Nedret Güvenç'le "Aşk Mektupları"nı sergileyen usta sanatçı, Arbeitskreis Neue Erziehung isimli kuruluşa çocuk eğitimiyle ilgili pedagojik bilgiler içeren 5 kasetlik radyofonik oyunlar yazdı, oynadı ve yönetti.

Karacaoğlu, 1985'te tekrar Türkiye'ye dönerek 1989'da yeniden Şehir Tiyatroları kadrosuna dahil oldu ve 1995'te bu kez yaş haddinden ikinci emekliliğini aldı.

Sinema ve dizi filmlerde oynamanın yanı sıra dublaj çalışmaları da yapan Karacaoğlu, başta "Malkoçoğlu" ve "Kara Murat" serisi olmak üzere birçok filmde Cüneyt Arkın'ın sesi oldu.

88 yaşında hayata veda etti

"Tiyatrokare" ve "Tiyatro Kedi" adlı özel kuruluşlarda yönetmenlik ve oyunculuk yapan Karacaoğlu, 2014-2015 sezonunda İstanbul Kumpanyası'nın "İşgüzar" oyununun proje danışmanlığını üstlendi.

Usta oyuncu, 2014'te kurulan Erbulak Evi'nde de oyunculuk alanında eğitmenlik yaptı.

Tiyatro, seslendirme ve radyo çalışmalarını birlikte yürüten, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde diksiyon ve makyaj dersleri veren Toron Karacaoğlu, 23 Ağustos 2018'de Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk'taki evinde 88 yaşında vefat etti.

Rol aldığı bazı oyunlar:

"İstanbul Hatırası", "Düşüş", "Kiralık Konak", "Leyla ile Mecnun", "Bizans Düştü", "Zeki Müren Müzikali", "Hamlet", "Buzdolabı", "Ferhat ile Şirin", "Aşk Mektupları", "Sis", "Köy Düğünü", "Yedi Hamlet"

Rol aldığı filmler:

"Beyaz Melek", "Bir Dilim Aşk", "Yeter Anne", "Afife Jale", "Habis Ruhlar", "Malkoçoğlu"

Sesiyle yer aldığı bazı yapımlar:

"Minyeli Abdullah", "Çağrı", "A.R.O.G", "Hicran Sokağı", "Doktorlar", "Kanun Adamı", "Acımak", "Öç", "Kara Murat Fatih'in Fermanı", "Sevmek ve Ölmek Zamanı", "Ayşecik/Yüzbaşının Kızı", "Ayşecik", "Battal Gazi'nin Oğlu", "Asılacak Adam", "Kanca", "Kanunsuz Kahraman", "Küçük Kovboy", "Vurgun"

Sanatçının aldığı bazı ödüller ise şöyle:

"Sadri Alışık Onur Ödülü" (2005), 14. Afife Tiyatro Ödülleri'nde "Nisa Serezli Aşkıner Özel Ödülü" (2010), 15. Afife Tiyatro Ödülleri'nde "Yılın En Başarılı Müzikal/Komedi Erkek Oyuncusu" (2011), 53. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde "Onur Ödülü" (2016)