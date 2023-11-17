Usta Dokuma Sanatçısı Fırat Neziroğlu Mersin'de Kadınlarla Buluştu

Anadolu'nun bilinen en eski sanatlarından biri olan geleneksel dokuma sanatını kendi bakış açısıyla harmanlayan usta dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği 'Uluslararası Tarsus Festivali' kapsamında Mersin'e gelerek Büyükşehir'in Gözne Dokuma Atölyesi'ni ziyaret etti ve dokuma yapan kadınlarla bir araya geldi.

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer ile birlikte Dokuma Atölyesi'ni gezen ve kadınlarla bir araya gelen Neziroğlu, kadınların el emeği göz nuru dokuma ürünlerini inceledi ve dokuma kültürü üzerine keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Dokuma ustası kadınlarla deneyimlerini paylaşan Neziroğlu, yapılabilecek çalışmalar hakkında da fikir alıverişlerinde bulundu. Neziroğlu, ayrıca 'Şahmeran Dokuma Atölyesi' ile de festivalde yerini alacak.

NEZİROĞLU: "DOKUMA KÜLTÜRÜNÜN KORUNMASI VE DEVAM EDİYOR OLMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Atölye ziyareti sonrası değerlendirmelerde bulunan Neziroğlu, "Atölyede gözlerim doldu. Her şey o kadar güzel ki. Dokuma kültürünün korunması, devam ediyor olması ve bunu unutmuyor olmamız çok önemli çünkü bizi sadece kendi dilimiz kurtaracak. Burada bu dil devam ediyor. Mersin bizim için çok önemli. Ben İzmirliyim, İzmir ve Mersin'i birbirine çok benzetiyorum. Burada olmak beni çok mutlu etti. Kendi işimle ilgili bu kadar güzel ve derin şeyler görmek çok az ve bu durum beni hep üzüyordu. Burada mutluluktan coştum" dedi.

"HERKESİ KÜLTÜRÜMÜZÜ, COĞRAFYAMIZI VE ÖZÜMÜZÜ GÖRMEYE DAVET EDİYORUM"

Uluslararası Tarsus Festivali'ne de tüm vatandaşları davet eden Neziroğlu, "Şahmeran diye çok önemli bir sembol ve mitimiz var. Bu dünyada başka hiçbir yerde yok. Yılan aslında sağlık ve şifa demek. Dünyada mutsuzluğun ve kötülüğün çoğaldığı bir dönemde bu festivalin tekrar şifanın ortaya çıkmasını sağlayacağını düşünüyorum. Mersin'de 'Şahmeran yılı' temasıyla Uluslararası Tarsus Festivali var. Herkesi buraya bekliyor, kültürümüzü, coğrafyamızı ve özümüzü görmeye davet ediyorum" diye konuştu.

SEÇER: "DOKUMA KÜLTÜRÜNE VE GEÇMİŞİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer ise ziyaretinden dolayı Fırat Neziroğlu'na teşekkürlerini ileterek, " Fırat Neziroğlu; geçmişteki kültürümüzü ve geleneklerimizi bu döneme yansıtan usta bir dokumacımız. Kendisiyle guru duyuyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin dokuma atölyesine geldik. Burada usta dokumacı Hacer Hanım'ın bir hayali vardı. Bir atölye kurmak ve buradaki kadınları da üretime teşvike etmek istiyordu. Büyükşehir sayesinde bu gerçekleşti. Kadınlar çok güzel üretimlerde bulunuyorlar. Fırat Bey'le de umarım çok güzel projelere imza atarak onların bu heves ve mutluluğunu tüm Mersin'e yayarız. Çünkü Mersin'in başka bölgelerinde de dokuma yapan kadınlar var. Dokuma kültürüne ve geçmişimize sahip çıkacağız" dedi.