Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan Altın Kalem Ödülü'nü kazandı

Book Culture Art Times dergisi tarafından düzenlenen Altın Kalem Ödülleri'nde Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Bilgelik Psikolojisi" kitabıyla "Altın Yazar" ödülüne layık görüldü.

Üsküdar Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, "edebiyat ve bilim dünyasının keşfedilmemiş madenlerini ortaya çıkarma" mottosuyla gerçekleştirilen Altın Kalem Ödülleri, bu yıl "Altın Yazar" ve "Altın Kitap" kategorilerinde sahipleriyle buluştu.

Ödül töreninde roman, şiir, deneme, gezi, çocuk, sağlık gibi birçok kitap türünde yazarlara ödülleri takdim edildi. Kaleme aldığı kitapları birçok dile çevrilen, uluslararası düzeyde ilgi gören yazar Prof. Dr. Nevzat Tarhan da ödül alan isimler arasında yer aldı. Tarhan, "kuantum mekaniği, nörobilim ve psikiyatri senzeti" yaptığı "Bilgelik Psikolojisi" kitabıyla psikoloji kategorisinde ödüle layık görüldü.

Altın Kalem Ödülleri'ne "Reflections Of The Books" başlığı altında "Altın Kitap" kategorisinde ödül alan kitaplardan esinlenilerek fütüristik tarzda resmedilen sanatsal çalışmaların yer aldığı bir sergi de davetlilerin beğenisine sunuldu.

"İnsanlığın geleceğini bilgelik kurtaracak"

Açıklamada ödül törenindeki konuşmasına yer verilen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bilimin 21. yüzyılda geldiği noktada bazı sorular olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bunlar insan ruhuna baskı yapan üç şey; hiçlik, bilinmezlik ve belirsizlik. Aslında düşünürlük ve yazarlık bu üç baskıya cevap arama çabasıdır. Buna karşı insan anlam, huzur ve teselli arayışı içerisinde. Bunu ararken de modern insanın depresyon, stres gibi kabusları ortaya çıktı. İnsan olarak büyük bir anlamın parçası olduğumuzu unutuyoruz. İşte 'Bilgelik Psikolojisi' de bunu gösteriyor. İnsanın anlam arayışında aklı tatminde, insanın huzur arayışında kalbini tatminde, din bilimleri ile fen bilimlerinin sentezini yapıyorsunuz."

Tarhan, doğanın görülenden çok daha fazla olduğunu aktararak, "Kuantum fiziğinden sonra ışık hızının ötesinde karadelikler, ışık hızının başladığı ve bittiği bir evren olduğu anlaşıldı. Kuantum dolanıklığının ortaya çıkması artık materyalizmin çözüm üretemediğini gösterdi. Maddenin çözüm üretemediği bir konuda ruha manayı anlatmak ve anlamak gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

Din ile bilimin birbirinden ayrı olduğu gibi bir yanılgının varlığına değinen Tarhan, "İnsanlığın geleceğini bilgelik kurtaracak. Bu nedenle kadim bilgelikle bilimin sentezi gerekiyor. Bu kitapta bu sentezi yapmaya çalıştım. Çünkü geleceğin bilimi bu yönde gidiyor. Kitabımın gençlere farklı bakış açısı getirmesi ve dikkatleri çekmesi beni çok mutlu etti." değerlendirmesinde bulundu.