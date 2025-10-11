Üsküdar Kitap Fuarı'nda Kitap Okuma Alışkanlığına Vurgu

Üsküdar Kaymakamlığı Kitap Fuarı'nın açılışında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Sadece öğrencinin kitap okumadığı, ailenin de yarım saat bile olsa televizyonu kapattığı, telefonu bıraktığı bir ortam olsun istiyoruz. Aslında bu aileyi güçlendiren, yetişkinlerin çocuklara model olduğu bir çalışma" dedi.

'Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor' projesi kapsamında düzenlenen ' Üsküdar Kaymakamlığı Kitap Fuarı'nın açılış töreni, Üsküdar Meydanı'nda gerçekleştirildi. Fuarın açılış törenine İstanbul Valisi Davut Gül, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Eski TBMM başkanı Mustafa Şentop, Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'KİTAP SAATLERİ YAPMAK İSTİYORUZ'

Açılışta konuşan Vali Gül, kitap okuma alışkanlığının küçük yaşlarda kazanılmasının önemine vurgu yaparak, "Ben okuyorum İstanbul okuyor kitap okuma projenizde birkaç tane amacımız vardı. Bir tanesi bütün okullarımızda İstanbul genelinde 6,5 milyon kitabımız var. Bu kitapları yüzde 100 arttırarak 13 milyona çıkartmak istiyorum. Bunu yaklaşık 5 milyona yakınını temin ettik. Kalanlarını da temin edeceğiz. Kitap almak kütüphane kurmak önemlidir ama daha önemlisi bunların okunması. Bununla ilgili öğretmenlerimize müteşekkiriz. Öğretmenlerimizi, velilerimizi ziyaret ederek her akşam 21.00- 21.30 arasında öğrencinin, öğretmenin, velinin birlikte kitap okuduğu kitap saatleri yapmak istiyoruz" dedi.

'BU AİLEYİ GÜÇLENDİREN, YETİŞKİNLERİN ÇOCUKLARA MODEL OLDUĞU BİR ÇALIŞMA'

Gül, "Neyi amaçlıyoruz? Sadece öğrencinin kitap okumadığı, ailenin de yarım saat bile olsa televizyonu kapattığı, telefonu bıraktığı bir ortam olsun istiyoruz. Aslında bu aileyi güçlendiren, yetişkinlerin çocuklara model olduğu bir çalışma. Aynı zamanda bunun üçüncü ayağı da kütüphanede kitap almak, kitap okumak, fuarlarda kitap almak ve fuarları ziyaret etmek. Bunun için daha önce de Üsküdar'da yıllardır yapılan ve gelenekselleşen Üsküdar kitap fuarı vardır. Cumhurbaşkanımızın tecrübelerinden istifade ederek bunu ilk Üsküdar'da başlattık. Bu şu demek inşallah bundan sonra da diğer ilçelerimiz de mütevazi ölçüde bu kitap fuarlarımızı yapmak istiyoruz. Öğrencilerimizin yayınevlerini gezerek kitabı görmesi, alışveriş yapması, yazarları dinlemesi, onlardan bilgi alması en az okuduğu kitaplar kadar kendi hayatlarında önemli kazanımlar elde edebilecekleri birer davranış olmuş olacak. Üsküdar'ımızda ve İstanbul'umuzda sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitimde olağanüstü gelişmeler oldu. 2006'da Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde kurulan İstanbul proje ve koordinasyon birimleri var. İstanbul'daki bütün okullar deprem dayanıklılık testinden geçirildi. Yaklaşık bin 500 tane okulumuzun tamamına yakını ya güçlendirildi ya da yıkılıp tekrar yapıldı. Neden tamamına yakın ödüyoruz. Şundan dolayı, halen inşaatı devam edenler ve halen güçlendirilmesi devam eden inşaatlarımız var. Özetle bu çalışmanın sonucunda şu an itibariyle çocuklarınız okula gittiğinde hiçbir annenin, hiçbir babanın, hiçbir abinin, kardeşin gözü arkada kalmıyor. İstanbul'un en güvenilir yapıları İstanbul'daki okullarımız. Bunun neticesinde de hem mevcut okulların güçlendirilmesi hem de ilave okullar yapılması ile birlikte yüzde 72 olan ikili eğitim oranımız yüzde 20'ye düştü. Üsküdar'da yüzde sıfıra düştü" dedi.

Konuşmanın ardından fuar alanında stantları gezen Davut Gül, yayınevlerinin yetkilileriyle sohbet etti. Gül, daha sonra öğrencilere kitap hediye etti.