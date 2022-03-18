Üsküdar'da bir işletme Çanakkale Zaferi anısına hoşaf ve ekmek dağıttı

İSTANBUL - Üsküdar Kuzguncuk'ta bir kafe işletmecisi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle vatandaşlara hoşaf ve ekmek dağıttı.

Üsküdar Kuzguncuk'ta bulunan bir kafenin işletmecisi Zeynep Yılmazok, Çanakkale Zaferi anısına askerlerin o günkü yemeklerinden olan hoşaf ve ekmek dağıtımı yaptı. Yılmazok, mücadele ruhunu biraz olsun anlayabilmek, askerleri anmak, bu zaferi vatandaşlara hatırlatmak maksadıyla böyle bir faaliyet gerçekleştirdiklerini belirtti. Yoldan geçerken ikram edilen hoşaf ve ekmekleri alan vatandaşlar, teşekkür edip duygulandıklarını belirttiler.

İşletme sahibi Zeynep Yılmazok, "18 Mart Çanakkale Zaferi'ni yaşatmak istedik buradaki halkımıza, insanlara. Farkındalık oluşturalım istedik. Bizler ne kadar israf ediyoruz? Yemek beğenmiyoruz ama orada soğukta buz gibi havada askerlerimiz yiyecek yemek bile bulamıyorlarmış. Sabahleyin ekmek yiyorlar. Yanında hiçbir şey yok. Öğlen yemeği zaten yok. Akşam yemeğinde sadece hoşaf yiyorlar ve şeker yok. Yanında ekmek de yok. Bu zor şartlarda bu şekilde savaşa gidiyorlar, kazanıyorlar, zafer elde ediyorlar. Bunu biz sadece kitaplardan, tarihten okuyarak ya da görerek değil de yaşatalım istedik. İşletme olarak da bu şekilde bir farkındalık oluşturmak istedik" ifadelerini kullandı.

Yapılan dağıtımdan memnun olduğunu belirten Ayşe Aydoğdu, "Tabii ki de çok güzel olmuş böyle. Bize o dönemleri hatırlattı. Şu anda insanlar çok israf yapıyor. Yani güzel bir şey. 18 Mart'ı yad etmiş oluyoruz hep böyle" şeklinde konuştu.

Dağıtılan hoşaf ve ekmekten alan Abdulsamet Kılınç, "Gerçekten böyle bir şey beklemiyordum. Çünkü uzun zamandır benliğinden, örfünden, adetinden, töresinden, tarihinden uzaklaşmış vatandaşlar olduk artık. Çok duyguluyum. Ne diyeceğimi bilmiyorum. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi. Allah bu millete bir kez daha böyle şeyler yaşatmasın. Aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize minnettarım. Çok teşekkür ediyorum" dedi.