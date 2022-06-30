Üsküdar Belediyesi Turizm ve Tanıtım Ofisi ile vatandaşlara rehberlik edecek - Haberler

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Üsküdar Belediyesi Turizm ve Tanıtım Ofisi ile vatandaşlara rehberlik edecek

İhlas Haber Ajansı - Metin Başar - Kültür Sanat
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Üsküdar Belediyesi Turizm ve Tanıtım Ofisi ile vatandaşlara rehberlik edecek Üsküdar Belediyesi Turizm ve Tanıtım Ofisi ile İstanbul'un turizm elçiliğini üstleniyor.

Üsküdar Belediyesi Turizm ve Tanıtım Ofisi ile vatandaşlara rehberlik edecek

İSTANBUL - Üsküdar Belediyesi Turizm ve Tanıtım Ofisi ile İstanbul'un turizm elçiliğini üstleniyor. Turizm ofisi ile yerli ve yabancı vatandaşlar Üsküdar hakkında daha iyi ve doğru bilgiye sahip oluyor.

Üsküdar Belediyesi açılışını gerçekleştirdiği Turizm ve Tanıtım Ofisi ile Üsküdar'a gelerek tarihi zenginliklerini, gezilecek yerlerini, yemek yeme yerlerini ve kendine has güzelliklerini keşfetmek isteyen yerli ve yabancı vatandaşlara rehber olacak. Ofise uğrayan vatandaşlar rehberlik üzerine her türlü hizmeti alabilecekler. Mihrimah Sultan Camii'nin yanında gerçekleştirilen Turizm ve Tanıtım Ofisi açılışına Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz'ın yanı sıra vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bugün burada Üsküdar'ımızın tam merkezinde Mihrimah Sultan Camii'nin hemen dibinde herkesin çok rahatlıkla ulaşabileceği bir tanıtım ve turizm ofisi açtık. Önemli bir merkez oldu. Üsküdar'ımıza gelen, İstanbul'umuza gelen yerli ve yabancı misafirlerimiz hiç yabancılık çekmeden, acaba nereye giderim, nerede yemek yerim, nerede dinlenirim, nerede güzel bir tarihi mekanı ziyaret ederim endişesine kapılmadan buradan alacak olduğu hizmetle arkadaşlarımız onlara yol gösterecek. Hem sözlü hem yazılı broşürler, materyallerle vatandaşlarımıza bu güzel İstanbul'umuzu, Üsküdar'ımızı hiçbir şekilde yabancılık çektirmeyeceğiz" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Metin Başar - Kültür Sanat

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