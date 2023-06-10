Uşak'ta Moda Festivali'nde Anadolu Kadını defilesi yapıldı

Uşak Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi'nin (UKAMER) bu yıl ikincisini düzenlendiği Moda Festivali'nde (ModaFest) "Geçmişten Günümüze Anadolu Kadını" defilesi gerçekleştirildi. Selçuklu ve Osmanlı dönemini anlatan koleksiyonlarla Anadolu kültürünü yansıtan motiflerin yer aldığı kıyafetler sergilendi.

Uşak Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi'nin (UKAMER) bu yıl ikincisini düzenlendiği Moda Festivali'nde (ModaFest) "Geçmişten Günümüze Anadolu Kadını" defilesi gerçekleştirildi.

Atapark Etkinlik Alanı'nda, Bursa Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan defilede, Selçuklu ve Osmanlı dönemini anlatan koleksiyonlarla Anadolu kültürünü yansıtan motiflerin yer aldığı kıyafetler sergilendi.

Defilenin kapanışını manken Tülin Şahin, Türk bayrağı tasarımlı kıyafetle gerçekleştirdi.

Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Ceylaner ve Uşak Valisi Turan Ergün'ün eşi Hülya Ergün, Tülin Şahin ve Bursa Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Nilüfer Karakoç'a çeşitli hediyeler takdim etti.

Defilede yer almaktan mutlu olduğunu dile getiren Şahin, Türk bayrağı tasarımlı kıyafeti taşımaktan gurur duyduğunu ve çok duygulandığını söyledi.

Bursa Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Nilüfer Karakoç da defileyi takip edenlere teşekkür ederek, "Sizin enerjiniz bizim emeğimiz birleşince daha anlamlı, daha güzel şeyler ortaya çıktı. Bu organizasyonda emeği geçen başta Belediye Başkanımız olmak üzere tüm ekibine teşekkür ederiz." dedi.