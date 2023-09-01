Uşak'ta kurtuluş etkinlikleri Kurtuluş Korteji ile başladı
Uşak'ta 101. kurtuluş etkinleri eski belediye önünde startı verilen Kurtuluş Kortej yürüyüşüyle başladı. Uşak Belediyesi, Uşak'ın 101. kurtuluş yıl dönümünde sanatı, müziği, eğlenceyi ve tarihin izlerini Uşaklılarla buluşturacak etkinlikler düzenliyor. Etkinliklere Uşak Valisi, Belediye Başkanı, İl Emniyet Müdürü, Uşak Üniversitesi Rektörü ve binlerce vatandaş katıldı. Yürüyüşün ardından 'Osmanlı Belgeleriyle Uşak' sergisi düzenlendi ve etkinlikler Funda Arar konseriyle devam edecek.
Uşak'ta kurtuluş etkinlikleri Kurtuluş Korteji ile başladı
UŞAK - Uşak'ta 101. kurtuluş etkinleri eski belediye önünde startı verilen Kurtuluş Kortej yürüyüşüyle başladı.
Uşak'ta Uşak'ın 101. kurtuluş yıl dönümünde Uşak Belediyesi; sanatı, müziği, eğlenceyi ve tarihin izlerini Uşaklılarla buluşturacağı etkinlik Kurtuluş Kortej yürüyüşüyle başladı. Etkinliğe Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ve binlerce vatandaş katıldı. Eski Belediye önünde başlayan yürüyüş Atapark meydanında son buldu. Yürüyüş ardından Atatürk Kültür Merkezi Sanat Galerisi'nde Uşaklı yazar Bekir Semerci'nin arşivinde bulunan belgelerden oluşan 'Osmanlı Belgeleriyle Uşak' sergisi düzenlendi. Etkinlikler Uşaklı Halk Ozanı Mustafa Çobanoğlu Atapark'ta vatandaşlarla buluşarak, ardından ünlü sanatçı Funda Arar konseriyle devam edecek.