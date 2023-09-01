Uşak'ta kurtuluş etkinlikleri Kurtuluş Korteji ile başladı

Uşak'ta 101. kurtuluş etkinleri eski belediye önünde startı verilen Kurtuluş Kortej yürüyüşüyle başladı. Uşak Belediyesi, Uşak'ın 101. kurtuluş yıl dönümünde sanatı, müziği, eğlenceyi ve tarihin izlerini Uşaklılarla buluşturacak etkinlikler düzenliyor. Etkinliklere Uşak Valisi, Belediye Başkanı, İl Emniyet Müdürü, Uşak Üniversitesi Rektörü ve binlerce vatandaş katıldı. Yürüyüşün ardından 'Osmanlı Belgeleriyle Uşak' sergisi düzenlendi ve etkinlikler Funda Arar konseriyle devam edecek.