Uşak'ta Büyük Taarruzun 101. yılında görkemli kutlama

UŞAK - Uşak'ta Büyük Taarruzun 101. yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Zafere Doğru "Ezelden Ebede" konseri ve dramatik dans gösterisi gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından Büyük Taarruzun 101. yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan Zafere Doğru "Ezelden Ebede" Türk Halk Müziği konseri ve dramatik dans gösterisi, Uşak'ta Atapark'ta kurulan sahnede vatandaşlara sunuldu. Programda konuşma yapan Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, "Bizlere Anadolu'yu yurt yapan, 1071 Malazgirt Savaşı'nın kahraman komutanı Alparslan ile bu topraklara biz kilidi açtık ve girdik. Bundan yaklaşık 900 yıla yakın bir zaman sonra tekrar bizi bu topraklardan yok etmek isteyen bütün batılı, bütün emperyalist güçlere karşı 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz'la yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında kazandığımız büyük zaferle Anadolu'nun kapılarını, bu millete bir kez daha kalıcı yurt olarak gösterecek cesareti hep birlikte gösterdik" ifadelerini kullandı. Vali Ergün'ün ardından konuşma yapan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın "Uşak bu zaferin kazanılmasında çok önemli yere sahip olan şehirlerimizden bir tanesi. Özellikle Yunan komutanın Uşak'ta esir alınmasıyla birlikte savaşın zaferle sonuçlanmasında çok önemli bir yere aşınmış ve İzmir'de düşmanın denize dökülmesiyle birlikte de bu zafer tamamlanmış, Türkiye Cumhuriyeti bu topraklar üzerinde ilelebet yüz yıllarca payidar kalmak üzere bir kez daha tescillenmiştir. 1071'deki Malazgirte'ki zaferle başlayan Anadolu'nun Türk yurdu olması Büyük Taarruz'la birlikte bir kez daha bütün Dünya'ya gösterilmiş, kanıtlanmış ve inşallah başlamış olduğumuz yeni Türkiye Yüzyılıyla birlikte bundan sonrada Anadolu ve Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşamaya devam edecektir" dedi.

Başkan Çakın'ın ardından konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı "Türk milletinin emparyalizme ve yerli işbirlikçilere karşı canını, malını, namusunu, varını yoğunu ve bütün gücünü ortaya koyarak milli mücadelesiyle düşman kuvvetlerini ülkeden çıkararak vatanını kurtardığı gündür bugün. Ülkenin geleceği için binlerce şehidin milli birlik ve beraberlik ruhu içinde özgürlük ve bağımsızlık meşalesini sonsuza dek sönmemek üzere yakıldığı büyük bir zaferdir bugün. Bu zafer vatan toprağı işgal altında bulunan bir milletin yokluklara rağmen azimle kararlılıkla inançla toprağını nasıl savunacağını büyük bedeller ödeyerek yedi düvele göstermiştir. Milletimizi bağımsızlığa kavuşturmuş ve tarihe adı altın harflerle yazılmıştır bugün 30 Ağustos" dedi.

Etkileyici efekt ve müziklerle sahnelenen dramatik dans gösterisi, Türk Halk Müziği konseri ile İstanbul Devlet Türk Halk Müziği ve Modern Folk Müziği Araştırma ve Uygulama Korosu sanatçıları tarafından verilen Zafere Doğru "Ezelden Ebede" konseri vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Programa, Vali Dr. Turan Ergün'e ve Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'a Büyük Taarruzun 101. yılı etkinliklerine vermiş oldukları destek ve katkı için teşekkür plaketi verilmesiyle sona erdi.