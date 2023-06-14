Uşak Moda Festivali Türk Dokumaları Defilesi ve Mustafa Ceceli Konseriyle Sona Erdi

Uşak Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi tarafından organize edilen Moda Festivali, Türk Dokumaları Defilesi ve Mustafa Ceceli konseriyle sona erdi. İzmir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan defilede dokuma kumaşların üzerine çeşitli motiflerin işlendiği kıyafetler sergilendi. Konserin ardından Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Ceceli'ye Eşme kilimi ve Uşak tarhanası hediye etti.