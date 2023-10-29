Ürdünlü Sanatçılar Gazze'ye Destek İçin Bir Araya Geldi

Ürdünlü sanatçılar, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına destek amacıyla resim ve duvar resimleri çizmek için Amman'da bir araya geldi. Etkinlik, Gazze'ye insani yardım ulaştırılması ve derhal ateşkes sağlanması çağrısında bulunmayı hedefliyor.

1. Etkinlikten çeşitli görüntüler

Ürdünlü sanatçılar geçtiğimiz günlerde başkent Amman'da bir araya gelerek Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına destek amacıyla resim ve duvar resimleri çizdi.

Wasl adlı yerel bir kuruluş tarafından düzenlenen etkinlik, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması ve bölgeye insani yardım ulaştırılması çağrısında bulunmayı amaçlıyor.

"Bu etkinliği çocuklar, yazarlar ve Filistin'i seven ve Filistin davasına inanan herkesin katılabilmesi için düzenledik. Bir araya gelerek, dayanışmamızı renklerle ifade ediyoruz."

"Çocuklar da mesajlar yazdılar ve bu mesajları bir kutuya koyup Gazze'deki çocuklara ve ailelerine gönderdiler. Bu, mesajlarımızı iletmek için bir yol oldu."

Katılımcılar, barış ve daha iyi bir gelecek umduklarını söylediler.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Amman'dan bildiriyor. (XHTV)