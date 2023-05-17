Ürdünlü çevreci, bozuk ev aletlerini robot, araba ve motosiklet maketlerine dönüştürüyor

Ürdünlü Ahmed Neşemi ez-Zevahira, bozuk elektrikli ev aletlerini robot, motosiklet, araba ve tren gibi farklı model ve şekillerdeki maketlere dönüştürüyor.

Ürdünlü Ahmed Neşemi ez-Zevahira, bozuk elektrikli ev aletlerini robot, motosiklet, araba ve tren gibi farklı model ve şekillerdeki maketlere dönüştürüyor.

Ürdün'ün Zerka vilayetinde ikamet eden 36 yaşındaki Zevahira, atık malzemelerden yeni ürünler oluşturma sürecinin nasıl şekillendiğini ve bunları sergilemek için oluşturduğu alanı anlattı.

Üniversite eğitimini işletme alanında tamamladığını, sonra da emlak piyasasına yöneldiğini aktaran Zevahira, emlakçılığa devam etse de yetenekli olduğunu düşündüğü çizimden hiç uzaklaşmadığını ifade etti.

Zevahira, çevreyi korumayı ve elinde var olanlarla güzel şeyler yapmayı sevdiğini ayrıca fıtratı gereği boş durmaktan hoşlanmadığını aksine bir şeyler üretiyor olmaktan zevk aldığını dile getirdi.

"Çizim yeteneği ile çevre sevgisi bu işe yöneltti"

Çizim yeteneği ile çevrenin korunmasına; güzelleştirilmesine ilişkin hassasiyeti bir araya gelince kullanılmayan şeyleri dönüştürmeye yöneldiğini söyleyen Zevahira, bu noktadan başlayan sürecin atık elektrikli ev aletlerinin motosiklet, tren, araba robotu gibi farklı araçlara dönüştürülmesine kadar ulaştığını belirtti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını sürecinde bu işe daha da yoğunlaştığını hatırlatan Zevahira, "Bu dönemde araba yıkama istasyonu açmıştım. İstasyonun karşısındaki meydan çöplük olarak kullanılıyordu. İş yerimin manzarasını güzelleştirmek için kolları sıvadım. Cadde boyunca yaklaşık bir kilometre yaprak dökmeyen ağaçlardan dikerek işe başladım. Daha sonra da yapay çiçekler ekledim." dedi.

Çizimin çocukluğundan beri tutkusu olduğunu ve gördüğü her şeyi resmedebilme yeteneğinin bulunduğunu ifade eden Zevahira, öncelikle bir motosiklet iskeletinin resmini yaptığını, detaylarıyla 8 günde tamamladığını daha sonra ise aralarında sanatçıların, şarkıcıların ve devlet adamlarının bulunduğu meşhur isimlere ait arabaların tasarımlarını incelediğini ve gerçek görüntüsüne benzeyen bir modele uyguladığını anlattı.

"Çizmek için bir fırçaya veya taslağa ihtiyacım yok"

Ana caddeye yakınlığı nedeniyle, çeşitli ulaşım araçlarını tasarlamanın ve yapılandırmanın daha iyi olacağını düşündüğünü belirten Zevahira, "Çizmek için bir fırçaya veya taslağa ihtiyacım yok çünkü her türlü model ve yapının her fikri o anda şekilleniyor." diye konuştu.

Bozuk elektronik aletlerden yaptığı; motosiklet, araba, tren ya da robot adam gibi farklı modellerin yer aldığı maketleri düzenlemesini gerçekleştirdiği alanda sergilediğini aktaran Zevahira, "Sergilenenler arasında 30 motosiklet, 20 araç, 12 uçak ve bir trenin yanı sıra robot bulunuyor. Bunu yaparken tek amacım estetik bir görüntü elde etmek ve çevreyi korumak. Çocukluğumdan beri çevreye ve doğaya karşı bir sorumluluk hissettim ve onları korudum." şeklinde konuştu.

Başlangıçta modellerin uzun zaman aldığını ancak sonrasında eğlenceli ve kolay hale geldiğini dile getiren Ürdünlü Ahmed Neşemi ez-Zevahira, bu çalışmalarından maddi bir kazanç elde etmediğini, aksine bunun için ekstra harcama yaptığını vurguladı.