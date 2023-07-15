Ünye'de Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali Başladı

Ünye ilçesinde düzenlenen 22. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında atlı spor gösterileri gerçekleştirildi. Festival, atlı mübareze, at üstünde ok atma, atlı güreş ve diğer gösterilerle renklendi. Programın sonunda Ünye Belediye Başkanı teşekkür plaketi verdi.