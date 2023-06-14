Ünye'de 22. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali düzenlenecek

Ordu'nun Ünye ilçesinde 8 Temmuz'da "22. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali" organize edilecek. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, festivalin hazırlıkları hakkında bilgi verdi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde 8 Temmuz'da "22. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali" organize edilecek.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, belediye sosyal tesislerinde düzenlenen istişare toplantısında, şehri ortak akılla yönetme anlayışını sürdürdüklerini söyledi.

Bu nedenle şehirde faaliyet gösteren oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de görüşlerini aldıklarını belirten Tavlı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyet Meydanı'na kurulacak tarihi ev konseptindeki stantların festival boyunca hizmet vereceğini aktardı.

Tavlı, herkesin temmuzda dolu dolu bir festival yaşaması için hazırlıkları sürdürdüklerini dile getirerek, 8 Temmuz'da başlayacak festivalin 23 Temmuz'da sona ereceğini vurguladı.

Festivalde sanatçıların sahne alacağına işaret eden Tavlı, "Tarihimize ve kültürümüze ışık tutacak etkinliklerimiz de yine yer alacak. Sanatsal ve sportif faaliyetlerimizin de olacağı festival ile ilgili başkanlarımızla istişare yaptık. Program netleştikten sonra kamuoyu ile paylaşacağız. Hemşehrilerimizi ve misafirlerimizi temmuz ayında gerçekleştireceğimiz festivale davet ediyorum." dedi.

Kaymakam Ayhan Işık ile oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı toplantı, görüş alışverişinin ardından sona erdi.