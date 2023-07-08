Ünye'de 22. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali Başladı

Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen 22. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali başladı. Festival kapsamında MOTOFEST etkinliği düzenlendi ve motor kulüpleri gösteri yaptı. Festivalin yaklaşık 15 gün süreceğini belirten Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, etkinliklerin dolu dolu geçeceğini ifade etti. Festivalin ilk gününde halk oyunları gösterisi yapıldı, ancak planlanan kortej yürüyüşü ve Random konseri yağış nedeniyle iptal edildi.