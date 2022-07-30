Unutulmaya yüz tutmuş 'gelin aynası' geleneği akademisyen eliyle geleceğe taşınıyor

Karabük Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Programı Dr. Öğretim Üyesi Sebahat Kılıç, tez çalışması sırasında etkilendiği unutulmaya yüz tutmuş "gelin aynası" geleneğini yaşatmak için çaba harcıyor.

Yaklaşık 7 yıl süren tez çalışması sırasında Anadolu'da gelin alma adetlerinden "gelin aynası" geleneğini yaşatmak için çalışma başlatan Kılıç, satın aldığı aynalara camaltı süslemeleri yaptı.

Kılıç, yaklaşık 2 yılda tasarladığı birbirinden güzel 10 aynayı, nisan ayında üniversitede açtığı sergide izlenime sundu.

Kendini Anadolu kültüründe bereket ve aydınlığı temsil ettiğine inanılan gelin aynası geleneğini geleceğe taşımaya adayan Kılıç, tasarladığı aynaları düğünlerde kullanılmak üzere talep edenlere ulaştırmak istiyor.

Kılıç'ın kızı Selin Kılıç da gelenekle ilgili anlatımlarından etkilendiği annesinin özel olarak hazırladığı aynayı çeyizine koydu.

Sebahat Kılıç, kızını evinden nikah salonuna, üzerinde Arapça besmele yazısı ile camaltı süslemelerle şahmeran (başı insan, gövdesi yılan biçiminde olduğuna inanılan efsanevi yaratık) figürü bulunan aynayla uğurladı.

Aileden bir kişi, gelinin ve damadın evden çıktığı sırada aynayı önlerinden gelin arabasına kadar taşıdı.

"Aynanın gücüne çok inanırım"

Sebahat Kılıç, AA muhabirine, bir akademisyen olarak gelenekleri yaşatmak adına uğraş verdiğini söyledi.

Doktora çalışması olan gelin aynalarını yeniden gün yüzüne çıkarmak için çaba harcadığını dile getiren Kılıç, bu yönde çalışmalar yürüttüğünü anlattı.

Uzun geçmişe sahip gelenekle ilgili bilgi veren Kılıç, "Anadolu'daki gelinler her zaman evden çıkarken bir ayna eşliğinde çıkartılırmış, yolu aydınlık, bereketli olsun, uğur ve şans getirsin, kötülüklerden korusun diye. Bu geleneğe çok inanırım. Aynanın gücüne de çok inanırım. Bu konuda çok derinlemesine araştırmalar yaptım. Eski evliliklerin sağlamlığı buna mı bağlıydı bilmiyorum ama bu gelenekleri devam ettirmek adına uğraş veriyorum kendimce." diye konuştu.

Kılıç, geleneği sürdürmek adına gelin olan kızını da kendi yaptığı bir aynayla evden çıkardığını dile getirerek, bugüne kadar yaptığı aynaları düğünlerde kullanılmak üzere talep edenlere ulaştırabileceğini sözlerine ekledi.