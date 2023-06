Unutulmaya yüz tutmuş ahşap oyma sanatı yaşatılmaya çalışıyor

MARDİN - Mardinli 50 yaşındaki ahşap oyma ustası Erkan Muratoğlu, unutulmaya yüz tutmuş mesleğini yaşatmayı sürdürürken, uzun emekler verdiği tahtalardan sanat eseri oluşturuyor.

Mardin Marangozlar Çarşısında bulunan iş yerinde ahşap oyma sanatını yaşatmaya çalışan Erkan Muratoğlu, mesleğin teknolojiye yenik düştüğünü, kimsenin yapmak istemediğini dile getirdi. Mardin'de ahşap oymacılık sanatı ile uğraşan Erkan Muratoğlu, 40 yıldan beri tahtayı sanat eserine dönüştürüyor. Unutulmaya yüz tutmuş ahşap oyma sanatını gelecek nesillere aktarmak isteyen Muratoğlu, çırak bulamadığı için ilerleyen yıllarda tamamen mesleğin yok olmasından tedirgin olduğunu söyledi. Muratoğlu, bu mesleği gelecek nesillere aktarmak istediklerini ancak çırak sıkıntısı yaşadıklarını kaydetti.

"Mardin'in eski kültürünü tekrardan yaşatmak istiyoruz"

Mardin'in tarihini ve eski kültürünü tekrardan yaşatmak için mücadele verdiğini dile getiren Muratoğlu, "Eskiden bütün işler el sanatı ile yapılırdı. Evlerde eşyalar ahşaptan yapılırdı. Artık her şey fabrikasyona dönüştü. El oyması kaybolmaya yüz tutmuş sanatlar arasında ve biz değerlendiremezsek bu meslek kaybolup gidecek. 10 yaşından beri bu mesleği yapıyorum. Baba mesleğini devam ettirmeye çalışıyorum. Tek sıkıntımız meslekte eleman yetişmiyor. Şu an eleman bulmakta zorluk çekiyoruz. Çırak yetiştiremiyoruz. Her şey fabrikasyona dönüştüğü için el sanatlarına ilgi kalmadı" dedi.

Mesleğin devam etmesi için çağrıda bulunan Muratoğlu, "Bu mesleğin devam etmesi için gençlerin el sanatlarına yönlendirilmesi gerekiyor. El sanatlarının sevdirilmesi gerekiyor. Böylelikle bu mesleklerin ilerlemesi ve devam etmesi sağlanacaktır" diye konuştu.