Ünlü Yazar ve Şair Sunay Akın, Kuşadası'nda Sevenleriyle Buluştu

Ünlü yazar ve şair Sunay Akın, Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde tarihi Kervansaray'da düzenlenen söyleşi ve imza gününde Kuşadalılarla bir araya geldi. Sunay Akın, Kuşadası'nda büyük bir değişim gördüğünü belirterek, "Kente harika yerler kazandırılmış. Başkan Ömer Günel'i yürekten kutluyorum. Burada böyle aydın insanlar olduğu sürece her zaman gelirim" dedi.

Kuşadası Belediyesi tarafından 'Kuşadası sanatla güzelleşiyor ve Kuşadası'na sanat yüklüyoruz' sloganlarıyla düzenlenen birbirinden kaliteli kültür ve sanat etkinliklerinde Tarihi Kervansaray'ın konuğu bu kez ünlü şair ve yazar Sunay Akın oldu. Kuşadası Belediyesi ve KUSAV iş birliğinde düzenlenen söyleşi ve imza günü çerçevesinde sevenleriyle bir araya gelen Sunay Akın, şair ve yazar olma yolundaki serüvenini, objelerin tarihini ve unutamadığı hatıralarını hayranlarıyla paylaştı. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, KUSAV Başkanı Levent Köylü, prodüktör ve Altın Güvercin Beste Yarışması Koordinatörü Ali Rıza Türker, ünlü televizyoncu Okan Bayülgen, koleksiyoncular Meral ve Öğül Orhan'ın da katılımıyla gerçekleşen söyleşiye usta şair ve yazar hayranlarının yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılaştı.

"Kuşadası bizim ilk aşkımız"

Kuşadası'na pandemiden önce Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in daveti üzerine geldiğini belirten Sunay Akın, kenti çok sevdiğini söyleyerek "Kuşadası bizim ilk aşkımız. Yaz deyince tatil deyince bu milletin ilk aşkı Kuşadası'dır, başka bir yer değildir. Pandemiden önce sayın Ömer Günel'in daveti üzerine gelmiştim. Araya pandemi girdi, geçer geçmez yine geldim. Burada böyle aydın insanlar oldukça her zaman gelirim" dedi.

"Kuşadası'nda çok büyük bir değişim gördüm"

Sunay Akın, Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından Kuşadası'nda yaşanan değişime değinerek, "Kuşadası'nda çok büyük bir değişim gördüm. Kuşadası Belediyesi'ni ve Başkan Ömer Günel'i ayrıca Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı'nı yürekten kutluyorum. Kente harika yerler kazandırılmış. Ada Modern Sanat Galerisi harika olmuş. İnanın bana Avrupa'da yok böyle bir şey. Burada Çalıkuşu Kültür Evi'ne konuk oldum. Müthiş bir yer. Kuşadası gerçekten bizim ilk sevgilimizdir. Sayın Ömer Günel'i yürekten kutluyorum" diye konuştu.

Program sonunda Sunay Akın'a Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel adına Kadıkalesi Antik Kenti'nde yapılan arkeolojik çalışmalar sırasında bulunan sikkeyi temsil eden bir plaket takdim eden Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, "Değerli edebiyatçı, yazar ve çok kıymetli büyüğümüz Sunay Akın'ı Kuşadası'nda ağırlamaktan onur ve mutluluk duyduk. Keyifli söyleşisi ve sohbeti için çok teşekkür ediyoruz. Tekrar ağırlamanın nasip olmasını umuyoruz" dedi. - AYDIN