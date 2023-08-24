Ünlü oyuncu Metin Çekmez'in vefatının 2. yılında anısına

Kariyeri boyunca birçok sevilen dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu Metin Çekmez'in vefatının üzerinden 2 yıl geçti. İstanbul'da doğan ve Yeşilçam filmleriyle ünlenen Çekmez, aynı zamanda popüler televizyon dizilerinde de başrol oynamıştır. Dil kökü kanseri nedeniyle hayatını kaybeden oyuncu, Kuşadası Davutlar Mezarlığı'na defnedildi.

Kariyeri boyunca çok sayıda sevilen dizi ve filmde rol alan ve "Süper Baba" dizisinde canlandırdığı Cevdet karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Metin Çekmez'in vefatının ardından 2 yıl geçti.

İstanbul'da 26 Temmuz 1945'te doğan Çekmez, lise öğrenimini Pertevniyal Lisesi'nde tamamladı. Yeşilçam filmlerinde "Mazlum'u getirin bana" repliğiyle hatırlanan oyuncu Dinçer Çekmez'in kardeşi olan Metin Çekmez, 1962'de İstanbul Şehir Tiyatrolarına girdi. İki kardeş, Şehir Tiyatrolarında "Hamlet" oyununda figüran olarak rol aldı.

Bu sırada İstanbul'da Özel Gazetecilik Okulu'nda (Marmara Üniversitesi) öğrenimini sürdüren usta oyuncu, 1970'te Şehir Tiyatrosu'nda kadroya girdi.

Ertem Eğilmez'in 1972'de yönettiği "Tatlı Dillim" filmindeki rolüyle sinema oyunculuğuna başlayan Çekmez, ilerleyen yıllarda "Yalancı Yarim", "Boşver Arkadaş", "Atla Gel Şaban" ve "Firar" gibi unutulmaz Yeşilçam filmleriyle üne kavuştu.

"Süper Baba"nın Cevdet'i oldu

Dizi oyunculuğuna 1990'lı yıllarda giren Çekmez, "Süper Baba" dizisindeki "Cevdet" karakteriyle Türk izleyicisinin büyük ilgisini çekti.

Daha sonra popüler televizyon dizilerinin vazgeçilmez isimlerinde olan ünlü oyuncu, "Binbir Gece", "Adını Feriha Koydum", "20 Dakika" ve "Kaderimin Yazıldığı Gün" dizilerinde başrol oynadı.

Metin Çekmez, 2018 yapımı "Adı: Zehra" dizisindeki rolünün ardından sağlık sorunları nedeniyle oyunculuğa bir süre ara verdi.

Yakalandığı dil kökü kanseri nedeniyle 25 Ağustos 2021'de tedavi gördüğü Aydın'da 76 yaşında hayatını kaybeden Çekmez, Kuşadası Davutlar Mezarlığı'na defnedildi.

Ünlü oyuncunun rol aldığı bazı dizi ve filmler şöyle:

"Namuslu" (1984), "Zirvedekiler" (1993), "İz" (1994), "Kurtuluş" (1996), "Komser Şekspir" (2000), "Baba" (2003), "Yürek Çığlığı" (2004), "Kuşdili" (2006), "Kurtlar Vadisi Vatan" (2017).