Ünlü oyuncu Brad Pitt ve müzisyen Nick Cave, Finlandiya'da sergi düzenledi

Hollywood'un ünlü yıldızı Brad Pitt ile Avustralyalı müzisyen Nick Cave, Finlandiya'da kendi tasarladıkları eserler için bir sergi düzenledi.

Hollywood'un ünlü yıldızı Brad Pitt ile Avustralyalı müzisyen Nick Cave, Finlandiya'da kendi tasarladıkları eserler için bir sergi düzenledi.

Pitt ve Cave'in sanat eserleri ilk kez Finlandiya'nın güneyindeki Tampere şehrinde Sara Hilden Sanat Müzesi'nde sergilendi.

Finlandiya basını, 17 Eylül'de açılış için Tampere'ye giden Pitt ve Cave'in sanatlarını ilk kez halka sunma konusunda heyecanlı olduklarını belirtti.

58 yaşındaki Pitt'in sergilediği dokuz eser arasında alçı panel ve seramik dikkati çekti. Pitt'in 2017'de ünlü oyuncu Angelina Jolie'den boşandıktan sonra seramik sanatıyla ilgilenmeye başladığı biliniyor.

Sergide, ayrıca, Cave tarafından tasarlanan 17 seramik ve figür sergilendi.

Eserler 15 Ocak 2023'e kadar Sara Hilden Sanat Müzesi'nde sergilenecek.