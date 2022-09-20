Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ünlü oyuncu Brad Pitt ve müzisyen Nick Cave, Finlandiya'da sergi düzenledi

Kültür Sanat Haberleri

Ünlü oyuncu Brad Pitt ve müzisyen Nick Cave, Finlandiya'da sergi düzenledi

Hollywood'un ünlü yıldızı Brad Pitt ile Avustralyalı müzisyen Nick Cave, Finlandiya'da kendi tasarladıkları eserler için bir sergi düzenledi.

Hollywood'un ünlü yıldızı Brad Pitt ile Avustralyalı müzisyen Nick Cave, Finlandiya'da kendi tasarladıkları eserler için bir sergi düzenledi.

Pitt ve Cave'in sanat eserleri ilk kez Finlandiya'nın güneyindeki Tampere şehrinde Sara Hilden Sanat Müzesi'nde sergilendi.

Finlandiya basını, 17 Eylül'de açılış için Tampere'ye giden Pitt ve Cave'in sanatlarını ilk kez halka sunma konusunda heyecanlı olduklarını belirtti.

58 yaşındaki Pitt'in sergilediği dokuz eser arasında alçı panel ve seramik dikkati çekti. Pitt'in 2017'de ünlü oyuncu Angelina Jolie'den boşandıktan sonra seramik sanatıyla ilgilenmeye başladığı biliniyor.

Sergide, ayrıca, Cave tarafından tasarlanan 17 seramik ve figür sergilendi.

Eserler 15 Ocak 2023'e kadar Sara Hilden Sanat Müzesi'nde sergilenecek.

Kaynak: AA / Mehmet Alaca - Kültür Sanat

Finlandiya Hollywood Brad Pitt Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title