Ünlü kantocu Nurhan Damcıoğlu hayatını kaybetti

Türkiye'yi kantoyla tanıştıran Türk kantocu, ses sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu Nurhan Damcıoğlu, İzmir'de hayatını kaybetti. Kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren sanatçı için Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başsağlığı mesajları yayınladı.

Türkiye'yi kantoyla tanıştıran Türk kantocu, ses sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu Nurhan Damcıoğlu, 82 yaşında İzmir'de hayatını kaybetti.

Fizik tedavi için İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'de giden Damcıoğlu, hastanede fenalaştı.

Yoğun bakıma alınan sanatçı kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Ünlü kantocu, ses sanatçısı, sinema ve tiyatro oyuncusu Nurhan Damcıoğlu'nun vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medya paylaşımında Damcıoğlu'nun İzmir'de vefat ettiğini üzüntüyle öğrendiğini belirterek, sanatçıya rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

-İlk kanto türü şarkıyı söyledi

Damcıoğlu 1 Mayıs 1941'de Adana'da doğdu. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü çocuk bölümüne 9 yaşında başlayan sanatçı, çok küçük çağlarda tiyatro eğitimi aldı. Bale dersleri alan Damcıoğlu Radyo Çocuk Kulübünde 9 yıl çalıştı. 16 yaşından itibaren de Devlet Tiyatrosunda oynadı. Çok sayıda tiyatro oyununda rol alan Damcıoğlu 1969'da ilk olarak kanto türü şarkı söyledi. Anavatanı Fransa olan kantoyu kısa sürede Türkiye'ye tanıtıp büyük kitlelere sevdiren Damcıoğlu, 56 yıl sahnelerde gösteriler yaptı.