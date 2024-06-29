Ünlü çellist Hauser'den Türk hayranlarına mesaj

Gökhan HEBEPCİ - İSTANBUL,

Hırvat çellist Stjepan Hauser, Türkiye'de vereceği konserler öncesi Türk hayranları için bir video çekerek, " İstanbul, tekrar geliyorum. Sizinle yeniden birlikte olacağım için sabırsızlanıyorum. Bu hayatımızın en sıcak ve çılgın günü olacak. Çok yakında görüşürüz" dedi.

Dünya çapında 1 milyar dinlenme ve 4 milyar video görüntülemesini aşan Hauser, 14 Ağustos Çarşamba akşamı Maximum Uniq Açıkhava'da, 17 Ağustos Cumartesi akşamı ise Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşacak. Klasik pop ve rock müziğin köklü geleneklerinden oluşan geniş bir repertuarla sahne alacak sanatçı, yayınladığı video ile Türk hayranlarını selamladı. Hırvat çellist, videoda, "'İstanbul, tekrar geliyorum. Sizinle yeniden birlikte olacağım için sabırsızlanıyorum. Bu hayatımızın en sıcak ve çılgın günü olacak. Çok yakında görüşürüz" ifadelerini kullandı.