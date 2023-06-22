Ünlü balerin ve eski bale sanatçısı İstanbul'da dans atölyesi düzenledi

Kanada da yaşayan ve dans hayatlarını orada sürdüren Dans atölyesi sanat yönetmeni Maude Sabourin ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin eski bale sanatçılarından Melih Mertel bale severlere dans atölyesi vermek için İstanbul'a geldi. Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde tüm gün süren, yaklaşık 40 bale ve dans öğrencisinin katıldığı dans atölyesi dün gerçekleştirildi. Katılımcıların yakınları ve bale severler tarafından da izlenen etkinliğin geliri 6 Şubat' ta yaşanan büyük deprem felaketinden etkilenenlere katkı sunmak amacıyla Türkiye Gönüllüleri Vakfı'na bağışlandı.

DEPREMDEN ETKİLENENLER İÇİN TÜRKİYE GÖNÜLLÜLERİ VAKFI'NA BAĞIŞLANDI

Atölyenin bitiminde katılımcılar farklı alanlarda uzmanlaşmış olan dansın ustaları ile söyleşi gerçekleştirdi.