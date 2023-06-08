Ünlü balerin Maude Sabourin ve Melih Mertel İstanbul'a geliyor

Dünyaca ünlü balerin Maude Sabourin ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin eski bale sanatçısı Melih Mertel, dans atölyesi vermek için İstanbul'a geliyor. Atölyenin geliri 6 Şubat depreminden etkilenenler için Türkiye Gönüllüleri Vakfı'na bağışlanacak.

Dünyaca ünlü balerin Maude Sabourin ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin eski bale sanatçısı Melih Mertel, dans atölyesi vermek için İstanbul'a geliyor. 21 Haziran'da Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek atölyenin tüm geliri 6 Şubat depreminden etkilenenler için Türkiye Gönüllüleri Vakfı'na bağışlanacak.

Kanada da yaşayan ve dans hayatlarını orada sürdüren Dans atölyesi sanat yönetmeni Maude Sabourin ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin eski bale sanatçılarından Melih Mertel bale severlere dans atölyesi vermek için İstanbul'a geliyor. 21 Haziran'da Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde tüm gün sürecek dans atölyesi, baleseverler tarafından izlenebilecek. Etkinliğin geliri ise 6 Şubat depreminden etkilenenlere yardım etmek amacıyla Türkiye Gönüllüleri Vakfı'na bağışlanacak.

Öte yandan etkinlikten elde edilecek tüm gelir Türkiye'de yaşanan deprem felaketinden etkilenenler için toplanacak. Etkinlik, sabah saat 9: 00' da Çiğdem ve Osman Çelik'in pilates dersiyle başlayacak, ardından Melih Mertel'le bale masterclass alacak öğrenciler aranın ardından İlke Kodal ile bale repertuvarı dersine girecekler. Daha sonra Maude Sabourin modern dans atölyesi verecek. Gün sonunda ise öğretmenlerle gerçekleşecek söyleşi öncesi Maude Sabourin "Tue" (Öldürmek) dans performansını sergileyecek.