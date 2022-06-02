Ünlü aşçılar yaylada koyun sağdı - Haberler

Ünlü aşçılar yaylada koyun sağdı

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen '1. Van Gastronomi Festivali' bünyesinde yaylaya çıkan ünlü aşçılar, berivanlara özenerek koyun sağdı.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen '1. Van Gastronomi Festivali' çerçevesinde kente gelen aşçılar, festivalin ikinci gününde berivanları ziyaret etti. Gürpınar ilçesine bağlı Yoldüştü Mahallesi'ne giden aşçılar, burada gerçekleştirilen süt sağımını izledi. Berivanlara özenerek koyun sağan aşçılar, bol bol hatıra fotoğrafı çektiler.

Burada bir açıklamada bulunan Doğu Anadolu Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Ali Geyik, yurt dışından gelen misafirler ve Türkiye'nin ünlü şefleriyle birlikte yaylaya çıktıklarını ifade ederek, "Burada süt sağımını ve peynirin yapımını göreceğiz. Van peynirinin özelliği, sütü kaynatmadan dağdaki endemik bitkilerle yapılmasıdır. Amacımız festivalde Van kahvaltı kültürü ile Van'ın otlu peynirini ön plana çıkarmak ve insanlara bunu tekrar aktarmaktır" dedi.

Van Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Nurullah Kaplan ise festivale gelen misafirlerle birlikte köy hayatının nasıl olduğunu, özellikle Van peynirinin hangi aşamalardan geçtiğini göstermek amacıyla böyle bir etkinliğin yapıldığını belirterek, "Van peynirinin yapılışı nasıldır? Dağlardan toplanan otlar peynirin hangi aşamasında kullanılıyor? Tüm bunları öğrenmek için bugün buraya geldik. Burada berivanlar tarafından koyunlar sağılıyor. Bundan sonraki aşamamız peynirin nasıl yapıldığını tanıtmak olacak. Gelen misafirlerimiz keyif aldı. Umarım her sene Van'da böyle festivaller yapılır" ifadelerini kullandı.

Festivale katılan Yemek Kültürü Uzmanı ve Yazarı Sahrap Soysal da, Vanlı berivanlara bayıldığını vurgulayarak, "Süt sağan hanımlara 'Berivan' adı verildiğini burada öğrendim. İşleri çok zor. Güneşin altında bütün gün süt sağıyorlar. Allah onların yardımcısı olsun. Çok zor iş. O kadar emek istiyor ki. 40-50 derece güneşin altında gel süt sağ, sonra sütü mayala ve peynir yap. Çok zor ve çok emek isteyen bir şey. Onların ellerine sağlık" diye konuştu.

İlk defa koyun sağımını gördüklerini belirten aşçı adayları ise koyun sağımının çok güzel bir duygu olduğunu ifade ettiler.