Üniversite okuma hayali 58 yaşında gerçek oldu Kültür Sanat Haberleri Mersin'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren 58 yaşındaki Altan Güven, hayalini kurduğu üniversiteyi kazandı. Mersin'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren 58 yaşındaki Altan Güven, hayalini kurduğu üniversiteyi kazandı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 1987'de girdiği üniversite sınavında hedefine ulaşamayan Güven, çalıştığı fabrikadan emekli olduktan sonra üniversite okumaya karar verdi. Güven, hayalini gerçekleştirmek için Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı Tarsus ilçesindeki Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezine başvurdu. Rehber öğretmenleri eşliğinde hazırlandığı YKS'ye giren Güven, aldığı puanla Mersin Üniversitesi (MEÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümüne yerleşti. Açıklamada görüşlerine yer verilen Güven, çok mutlu olduğunu belirterek, "Bu benim için hayatımın dönüm noktası oldu. 40 yıllık hayalim sonunda gerçek oldu. Emeği geçenlerin hepsine teşekkür ederim." ifadesini kullandı. Kültür Sanat Kaynak: AA / Serkan Avci Mersin Kültür Sanat Haberler

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