UNESCO Kültür Politikaları ve Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı Barselona'da Başladı

UNESCO Kültür Politikaları ve Sürdürülebilir Kalkınma Dünya Konferansı, İspanya'nın Barselona şehrinde başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Barselona'da düzenlenen MONDIACULT 2025 - UNESCO Kültür Politikaları ve Sürdürülebilir Kalkınma Dünya Konferansı başladı! UNESCO üyesi ülkelerden bakanlar, delegasyon başkanları, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum temsilcileri kültür politikalarının geleceğini konuşmak üzere bir araya geliyor. Konferansta ülkemizi, Bakan Yardımcımız Gökhan Yazgı başkanlığında; T.C. UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Prof. Dr. Gülnur Aybet, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi ve Bakanlık ilgili temsilcileri temsil etti. Konferans 1 Ekim'e kadar devam edecek" ifadeleri kullanıldı.