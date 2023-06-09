UNESCO, Kırgızistan'ın milli Manas Destanı'nın ilk el yazmasını ortak miras ilan etti

UNESCO, Kırgızların milli Manas Destanı'nın ilk el yazmasını insanlığın ortak mirası ilan etti. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, resmi bir ziyaret için ülkeye gelen UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'ı ağırladı. Azoulay, Cumhurbaşkanı Caparov'a, manasçı Sağınbay Orozbakov'un ağzından yazılan el yazmasının somut olmayan miras listesine dahil edilmesine ilişkin sertifikayı takdim etti.