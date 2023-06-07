UNESCO Genel Direktörü Türkistan'daki Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni inceledi

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, Kazakistan'ın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne giren ilk eseri olan, Türkistan'daki Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'nde incelemelerde bulundu.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Astana Uluslararası Forumu için ülkeye gelen UNESCO Genel Direktörü Azoulay, yaklaşık 2 bin 500 yıllık tarihe sahip kadim kent Türkistan'ı ziyaret etti.

Azoulay burada, ülkenin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne giren ilk eseri olan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'nde incelemelerde bulundu.

Ziyaret sırasında Azoulay, Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'nin korunması için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Türkistan'da 1389 yılında hiç çivi kullanılmadan inşa edilen ve Orta Çağ mimarisinin en önemli eseri olarak kabul edilen Hoca Ahmet Yesevi Türbesi, 2002 yılında Kazakistan'ın UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'ne dahil edilen ilk eseri olmuştu.