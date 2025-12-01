Haberler

Umudun Kanatları: Engelli Bireylerin Başarı Hikayesi

Ankara'da oluşturulan 'Umudun Kanatları' semazen ekibi, otistik, down sendromlu ve bedensel engelli bireylerin kişisel gelişimine katkı sağlarken engel oranlarının düşmesine de yardımcı oluyor. Eğitimlerle dolu bu yolculukta, topluluk üyeleri yaşamlarına dokunan bir değişim yaşıyor.

Ankara'da otistik, down sendromlu, bedensel ve zihinsel engellilerden oluşan "Umudun Kanatları" semazen ekibindeki öğrenciler, kişisel gelişimlerini eğitimlerle artırarak engellilik oranlarında olumlu gelişmelere tanıklık ediyor.

Sincan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 2014'te kurulan otistik, down sendromlu ve bedensel ve zihinsel engellilerden meydana gelen "Umudun Kanatları" semazen topluluğu, sema, tiyatro ve halk oyunları gösterileriyle izleyicilere engellerin aşılabilen bir sınır olduğunu gösterirken, azimle nelerin başarılabileceğine de dikkat çekiyor.

"Engel oranlarında düşüşler olan öğrencilerimiz oldu"

Semazen ekibi eğitmeni Ülkü Bayram, AA muhabirine, topluluk üyelerinin sema ile katettikleri mesafeyi ve kazandıkları öz güveni anlattı.

Bayram, sema ekibinin yüzde 30'dan 90'a kadar değişen oranlarda zihinsel engelin yanı sıra konuşma ve yürüme güçlüğü gibi rahatsızlıklara sahip 12 kişiden oluştuğunu söyledi.

Ekipte 24 ile 50 yaş arasında üyeler bulunduğunu kaydeden Bayram, "Çalışmalarımızın sonucunda engel oranları hesaplanırken sosyal hayata katılım ve öz güvenler de hesaplandığı için tıbben engel oranlarında düşüşler olan öğrencilerimiz oldu. Yüzde 90 engelli raporuna sahipken, yüzde 70'e düşenler oldu. Yüzde 50 iken, yüzde 30'a düşenler oldu." dedi.

"Kabul edilmiş hissetmek her insanın ihtiyacıdır"

Eğitimleri semazenlerin engel oranına göre planladıklarını dile getiren Bayram, "Mesela epilepsi gibi rahatsızlığı olanlara dönüşleri yaptırmıyoruz, motor becerilerine uygun olanları seçiyoruz. Onları yine grubun içinde tutuyoruz. Dönüş yapabilen ve bundan rahatsızlık duymayanlarla yavaş yavaş başlıyoruz. İlk önce 30 saniye, sonraki günler 1-2 dakika. Bunu 10 dakikaya kadar da uzatabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayram, takdir edilip beğenilmenin dezavantajlı bireyleri psikolojik olarak da olumlu etkilediğini vurgulayarak, "Toplum tarafından kabul edilmiş hissetmek her insanın ihtiyacıdır, onlar da bunu yaşıyor." diye konuştu.

"Aileler korkularını yeniyor"

Ülkü Bayram, ailelerin gösterileri izlediklerinde çocuklarıyla gurur duyduklarını aktararak, "Dezavantajlı bireylerde ailelerin en büyük korkusu, 'Ben olmazsam çocuğum ne yapar?' korkusudur. O korkuyu yeniyorlar. Çocuklarının onlarsız da hayata tutunabildiğini görüyorlar. Dezavantajlı bireyler denince insanlar genelde merhametle yaklaşır ama bizim öğrencilerimizi izlediklerinde izleyiciler onlara hayranlıkla yaklaşıyor." ifadelerini kullandı.

Dezavantajlı yakınları olanların, onların toplumda var olamayacaklarını düşünmemesi gerektiğinin altını çizen Bayram, şunları kaydetti:

"Yürümede bile sıkıntı yaşayan bireylerimizin burada neler yapabildiklerini insanlara gösteriyoruz ki çocuklarını evde tutan ya da umutsuzluğa kapılan aileler varsa, onlara, çocuklarına hayata katılmaları için şans versinler. Dezavantajlı yakınları olmayan insanlar da onlarla birlikte yaşamamız gerektiğini ve biraz destekten başka şeye ihtiyaçları olmadıklarını bilsinler istiyorum."

Bayram, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için bir sema gösterisiyle "Tepetaklak Bir Dünya" adlı tiyatro oyununu hazırladıklarını aktararak, tiyatroda tamamen zihinsel engelli bireylerin yer alması nedeniyle oyuna metin ezberlemeden, yoğun çalışmalarla hazırlandıklarını söyledi.

"Cumhurbaşkanımızın yanında da yapmak istiyoruz"

Sema eğitimi alan öğrencilerden Fatih Keskin, gerçekleştirdikleri gösteriler sayesinde güzel vakit geçirdiklerini belirterek, "Çok mutlu oluyoruz. Diğer vatandaşlar da bizi ziyarete gelsinler. Onların da bize katılmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın yanında da yapmak istiyoruz Külliye'de." ifadelerini kullandı.

Levent Metin de engelli bireyleri temsil etmek ve evlerine kapanmadan sosyal hayata dahil olmalarını sağlamak amacıyla kurulan ekipte mutlu olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Kültür Sanat
