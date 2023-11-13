Ümraniye Kitap Fuarı Kapılarını Açıyor

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Ümraniye Kitap Fuarı, Türkiye'nin önde gelen yayınevleri ve yazarlarıyla bir araya gelmek için 18 Kasım'da başlıyor. Fuar süresince imza etkinlikleri, söyleşiler ve konferanslar düzenlenecek.

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Ümraniye Kitap Fuarı 18 Kasım'da kapılarını açacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, fuar kapsamında Türkiye'nin önde gelen yayınevleriyle yazarları Santral Etkinlik Alanı'nda okuyucuyla buluşacak.

"Kitap vakti geldi" sloganıyla imza etkinliği, söyleşi ve konferansların düzenleneceği fuara 100'ün üzerinde yayınevi katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, fuarın Ümraniye'nin markalarından biri haline geldiğini belirterek, "Bugüne kadar yüz binlerce ziyaretçi, yüzlerce yazarla bir araya geldi. Bu yıl da yine Türkiye'nin önde gelen kalemlerini Ümraniye'de okuyucularla bir araya getireceğiz. Düzenleyeceğimiz söyleşi ve konferanslarla da önemli konuları ele alacağız." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Nabi Avcı'nın onur konuğu olarak yer alacağı fuar, 26 Kasım'a kadar her gün 10.00 ile 20.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.