Ümraniye'de liseli gençler mezuniyet coşkusunu Serdar Ortaç'la yaşadı - Haberler

Ümraniye'de liseli gençler mezuniyet coşkusunu Serdar Ortaç'la yaşadı

İSTANBUL Ümraniye'de lise öğrencileri mezuniyet coşkusunu Serdar Ortaç'ın sahne aldığı konserle yaşadı. Mezuniyet şölenine katılan çok sayıda genç, Ümraniye Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen konserde doyasıya eğlendi.

Ümraniye Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte lise öğrencileri mezuniyetlerini Serdar Ortaç konseri ile kutladı. Ümraniye Millet Bahçesi'nde Serdar Ortaç'ın sahne aldığı konsere çok sayıda genç katılım sağladı. Konsere katılan öğrenciler adeta mezuniyet coşkusu yaşadı. Ünlü sanatçı Serdar Ortaç sevilen şarkılarını zaman zaman öğrenciler ile birlikte söyledi. Ümraniye Kaymakamı Cengiz Ünsal ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım konserde öğrencilerle bir araya geldi. Başkan İsmet Yıldırım sahneye çıkarak Serdar Ortaç'a hediye takdim etti. Başkan İsmet Yıldırım öğrenciler ile selfie çektirdi.

Heyecanlı olduğunu belirten öğrenci Ruken Yokuş, "Üniversiteye hazırlanıyorum. Lise son öğrencisiyim. Heyecanlıyım. Ümraniye Belediyemizin bize sunmuş olduğu fırsatlardan dolayı teşekkür ediyorum. Serdar Ortaç'ı bekliyoruz" dedi. Konseri heyecanla beklediğini belirten Furkan Zorlu, "Üniversiteye gideceğim için zaten heyecanlıyım. Ümraniye Belediyesinin yapmış olduğu bu faaliyetten dolayı çok mutluyum. İnşallah daha iyi yerlere geliriz. Zaten pandemi süreci bizi kötü etkiledi. Böyle konserlerin olması bizler için çok iyi oluyor" dedi.

Konserde konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Gençler dediğinizi yaptık. Serdar abinizi siz seçtiniz. Serdar Ortaç demokrasi ile seçildi. Gençlerin hepsiyle bir araya geldim. Onlara mezuniyete var mısınız dedim. Onlar da kabul etti. Şimdi burada hep birlikteyiz" ifadelerini kullandı.