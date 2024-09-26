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Ümraniye'de Köpek Eğitim Merkezi Hizmete Açıldı

Ümraniye'de Köpek Eğitim Merkezi Hizmete Açıldı
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Ümraniye Belediyesi, köpeklere ücretsiz sosyalizasyon ve temel itaat eğitimleri sunan Ümraniye Köpek Eğitim Merkezi'ni Minik Dostlar Parkı'nda açtı. Eğitimlerle hem köpeklerin hem de sahiplerinin yaşam kalitesinin arttırılması hedefleniyor.

ÜMRANİYE Belediyesi, köpeklere ücretsiz sosyalizasyon ve temel itaat eğitimleri sağlayarak Ümraniye Köpek Eğitim Merkezi'ni (UMKEM) Minik Dostlar Parkı'nda hizmete sunuyor. Hem köpeklerin hem de sahiplerinin hayat kalitesinin artırılması hedeflenen tesis; 8 eğitim parkuru, 1 kum havuzu ve 2 bin 600 metrekarelik alana sahip.

2022 yılından beri hizmet veren ÜMKEM, her hafta düzenlediği seanslarla, önceliği bakımevlerinden sahiplenilen köpekler olmak üzere sahipli dostların sosyalleşmelerini ve itaat becerilerini geliştirmeye devam ediyor. Eğitimler, 'Küçük Irk Seansı' ve 'Genel Seans' olarak ikiye ayrılıyor. Her biri 45 dakika süren 10 seanslık bu programlar, köpeklerin sahipleriyle daha uyumlu ve mutlu bir yaşam sürmelerini sağlarken, şehir hayatına daha iyi adapte olmalarına da katkıda bulunuyor.

Ücretsiz hizmetten yararlanmak isteyen köpek sahipleri, Ümraniye Belediyesi'nin e-belediye sistemi üzerinden kayıt yaptırabiliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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