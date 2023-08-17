Ümmühan Gürbüz'ün öğrencileriyle birlikte düzenlediği 'Yansımalar' sergisi sanatseverlerle buluştu

Filografi sanatçısı Ümmühan Gürbüz ile öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı 'Yansımalar' sergisi, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Sergi, sanatseverlere hem geleneksel Türk el sanatlarının zenginliğini hem de çağdaş sanat anlayışının izlerini keşfetme fırsatı sunuyor.

Filografi sanatçısı Ümmühan Gürbüz ile öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı "Yansımalar" sergisi, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Sergi, sanatseverlere hem geleneksel Türk el sanatlarının zenginliğini hem de çağdaş sanat anlayışının izlerini keşfetme fırsatı sunuyor.

Açılışta AA muhabirine açıklamada bulunan Gürbüz, Kadıköy Bostancı Halk Eğitimi Merkezi el sanatları usta öğreticisi olduğunu belirterek, 8 yıldır filografi eğitimi verdiğini söyledi.

Ümmühan Gürbüz, İstanbul'un farklı ilçelerinde her yıl yeni sergilerle sanatseverlerin karşısına çıktıklarını ifade ederek, "Bizim bu mekandaki ilk büyük sergimiz. O yüzden çok büyük bir heyecan. Ben ve 17 öğrencim sergiyi hazırladık. 70 tane eser var." dedi.

Filografi sanatının geleneksel sanatlar kapsamına yeni dahil edildiğinin altını çizen Gürbüz, "Aslında kökeni çok eskiye dayanır. Bir Orta Doğu sanatıdır. Avrupa'da ve ülkemizde yaklaşık olarak son 10 yıldır fazlasıyla tanınmaya başladı. 7'den 70'e her yaş grubunun öğrenip uygulayabileceği bir sanat dalıdır. Biz bu sergide adından da anlaşılacağı üzere her kişinin kendi duygularını yansıtmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Gürbüz, ekim veya kasım ayında Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda sergi yapmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

Sergi, 31 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.