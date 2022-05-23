Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali devam ediyor - Haberler

Konya'da düzenlenen 14. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali devam ediyor.

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünce düzenlenen festivalin 4. gününde Azerbaycan Devlet Yuğ Tiyatrosu tarafından, "Palyaço Z" isimli oyun sahnelendi.

3 yaşlı palyaçonun "Yaşlı bir palyaço aranıyor" ilanını görüp seçmelere katılmak için bekleme odasında karşılaşmasıyla başlayan oyunda, palyaçolar geçmişlerini hatırlayıp, yeteneklerini tekrar keşfediyor.

Yazarın eserinden farklı olarak, yönetmenin kadın oyuncu tercih ettiği oyunda palyaçolar birbirine "sarı", "kırmızı", "yeşil" diye hitap ediyor.

Yurt dışında Türkçe tiyatro yapan ülkeleri Konyalı tiyatroseverlerle buluşturma özelliği taşıyan festival için Kosova, Azerbaycan, Gagauz Yeri, Hollanda ve Kazakistan Tiyatroları kente geldi.

Festivalde, D. Tanasoğlu adına Gagauz Milli Tiyatrosu "Körlerin Dünyası", Kazakistan Devlet Kukla Tiyatrosu "Macbeth", Van Devlet Tiyatrosu "Geçmişten Gelen Kadın", Hollanda NY Prodüksiyon "Yerli Yersiz", Kazakistan Nur-Sultan Akimat Zhastar Tiyatrosu "Hırçın Kız" adlı oyunlar da tiyatroseverlerle buluşacak.

Türkiye'den 2, yurt dışından 6 olmak üzere toplam 8 farklı oyun ve 11 temsil ile seyirciyi buluşturacak festival, 30 Mayıs Pazartesi sona erecek.