Uluslararası Türk Akademisi, Sandor Petöfi'yi Anma Etkinliği Düzenledi

Merkezi Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Uluslararası Türk Akademisi, Macaristan'ın ulusal şairi Sandor Petöfi'nin doğumunun 200. yıl dönümü dolayısıyla anma etkinliği düzenledi.

Macaristan'ın Astana Büyükelçiliği ile ortaklaşa düzenlenen etkinliğe Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Şahin Mustafayev, Macaristan'ın Astana Büyükelçisi Otto Ivan Rona, akademiye üye ülkelerin büyükelçileri ve davetliler katıldı.

Mustafayev, Sandor Petöfi'nin sadece dünyaca tanınmış bir şair değil, Macar halkının özgürlüğü için mücadele eden bir milli kahraman da olduğunu söyledi.

Akademi olarak Türk dünyasının Avrupa'daki bir parçası olan Macaristan ile tarih ve kültür alanında başarılı projelere imza attıklarını belirten Mustafayev, bugüne kadar Armin Vambery, Gyula Nemeth, Istvan Kongur Mandoki gibi Macarların önde gelen isimlerini geniş kitlelere tanıttıklarını bildirdi.

Etkinlik kapsamında Kazakların ünlü şairi Kadır Mırza Ali tarafından Kazakçaya çevrilen Sandor Petöfi'nin "Sevgi ve Özgürlük" şiir kitabı da tanıtıldı.

Petöfi'nin doğumunun 200. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen etkinlik kapsamında şairin hayatı ve eserlerini anlatan sergi de açıldı.