Uluslararası Tarsus Festivali Melek Mosso Konseriyle Son Buldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Tarsus Festivali, Melek Mosso'nun muhteşem kapanış konseriyle sona erdi. Festivalde birbirinden renkli etkinlikler düzenlendi ve yüzlerce vatandaş konseri izledi. Başkan Vahap Seçer, gelecek yıl festivalin üçüncüsünü gerçekleştireceklerinin sözünü verdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 3 gün boyunca Tarsus'a damga vuran Uluslararası Tarsus Festivali, muhteşem kapanış konseriyle sona erdi. Birbirinden renkli etkinliklerin yer aldığı festivalin son gününde sanatçı Melek Mosso sahne alarak unutulmaz bir kapanış konseri gerçekleştirdi.

Tarsus Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen konsere katılan yüzlerce vatandaş, konser öncesi gerçekleştirilen DJ performansıyla doyasıya eğlendi. Coşkunun doruğa çıktığı saatlerde sahneye çıkan Melek Mosso, en sevilen şarkılarını festival için seslendirdi.

SEÇER, 3. ULUSLARARASI TARSUS FESTİVALİ'NİN SÖZÜNÜ VERDİ

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 'Uluslararası Tarsus Festivali'nin son gününe damga vuran Melek Mosso konserine katıldı. Sahneye çıkarak alanı dolduran yüzlerce vatandaşı selamlayan Başkan Seçer, Melek Mosso'nun geçtiğimiz ay Mersin'de nikahlarını kıydıklarını hatırlatarak, "Umarım imzam uğurlu gelir ve çok güzel bir evliliğiniz olur" dedi. Alanı dolduran yüzlerce vatandaşa "Festival hoşunuza gitti mi bu yıl? Gelecek yıl bir daha istiyor muyuz?" diye soran ve coşkulu kalabalıktan "Evet" cevabını alan Seçer, gelecek yıl festivalin üçüncüsünü gerçekleştireceklerinin sözünü vererek, herkese iyi eğlenceler diledi.

MOSSO: "İYİ Kİ GELDİM, TARSUS MÜKEMMEL"

Sahnede herkesi selamlayan Melek Mosso, herkesin hatırını sorarak, "Nasılsınız, iyi misiniz hepiniz? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, ben de iyi ki geldim, Tarsus mükemmel" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Seçer Mosso'ya hediye ve çiçeğini takdim etti.

KONSER COŞKUSU, CUMHURİYET ALANI'NDAN TÜM KENTE YAYILDI

Konserde,'Vursalar Ölemem', 'Hayatım Kaymış', 'Yıllar Affetmez', 'Arzular Arsız', 'Çat Kapı' gibi sevilen şarkılarını festivaldekilerle hep bir ağızdan söyleyen Mosso, katılımcılara hem güzel hem de keyifli bir akşam yaşattı.