'Uluslararası Siverek Sempozyumu' sona erdi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen ve 3 gün süren "Uluslararası Siverek Sempozyumu" tamamlandı.

Siverek Belediyesi, Kaymakamlık, Mardin Artuklu Üniversitesi iş birliğiyle Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen sempozyuma, çeşitli üniversitelerden yaklaşık 150 akademisyen katıldı.

Sempozyumun son gününde düzenlenen kapanış oturumu AB Uyum Komisyonu Başkanı ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar'ın moderatörlüğünde yapıldı.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özçoşar, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Ali Fuat Örenç ve sempozyum koordinatörü Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Ekrem Akman'ın konuşmacı olarak yer aldığı oturumda, sonuç bildirgesine yer verildi.

Sempozyumun Siverek tarihi açısından son derece önemli olduğunu belirten AB Uyum Komisyonu Başkanı ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, "Siverek'in medeniyeti ve kültürü açısından önemli değerlendirmeler yapıldı. Programa baktığımızda çok zengin, dolu ve Siverek'te belki de ilk defa gerçekleştirildi. Burada yayınlanacak bildirilerin Siverek tarihine çok ciddi katkısı olacak. Kitap haline getirilecek bildirilerin bütün araştırmacılar için çok faydalı olacağına inanıyorum. Katılımcılara baktığımızda konunun uzmanı olan, bu konularda çok ciddi araştırmalar yapmış olan akademisyenler var. Ben akademisyenlere katılımlarından dolayı düzenlenen sempozyumda ise emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından sempozyum koordinatörü Dr. Ekrem Akman tarafından sempozyuma destek verenlere plaket takdim edildi.