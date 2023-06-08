Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu Koç Üniversitesi'nde düzenlenecek

Bizans araştırmalarını uluslararası platformda paylaşmak ve kültürel miras bilincini artırmak amacıyla üç yılda bir düzenlenen 'Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu' bu yıl da Koç Üniversitesi ev sahipliğinde, Beyoğlu'ndaki Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi'nde (ANAMED) gerçekleştirilecek.

Bizans araştırmalarını uluslararası platformda paylaşmak ve kültürel miras bilincini artırmak amacıyla üç yılda bir düzenlenen "Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu" bu yıl da Koç Üniversitesi ev sahipliğinde, Beyoğlu'ndaki Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi'nde (ANAMED) gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin ilk yüzyılında Bizans çalışmalarına sunduğu katkıların ele alınacağı ve bu yıl 6. kez gerçekleştirilecek sempozyumda, uluslararası alanda önde gelen Bizans araştırmacıları, 22-24 Haziran tarihlerinde bir araya gelecek.

Prof. Dr. Engin Akyürek'in direktörlüğünü üstlendiği, üç gün sürecek sempozyumda, "Türkiye'de Bizans Çalışmalarının Yüz Yılı" konusu, "Küresel Perspektiften Türkiye'deki Bizans Çalışmaları", "Kültürel Miras ve Kamu Algısı" ve "Bizans Konusunda Arkeolojik Çalışmalar" olmak üzere üç ayrı tema ele alınacak.

Herkese açık ve ücretsiz olan sempozyumda, 100. yılında Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Bizans araştırmalarının tarihsel gelişim süreci ile bugün ulaşmış olduğu seviye, uluslararası Bizans araştırmaları bağlamında tartışılacak.

Bu çerçevede, Bizans çalışmalarına yön veren ekoller ve öncü bilim insanları, üniversitelerde ve yaygın eğitimde Bizans, bilimsel disiplinin kurumsallaşması, arkeolojik çalışmalar, Bizans'ın kültürel mirası ve Türkiye'de Bizans çalışmalarının geleceği konuları masaya yatırılacak.

Sempozyum programı ve bildiri özetlerine "sgsymposium.ku.edu.tr" adresinden ulaşılabilir.