Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu başladı

Altıncısı düzenlenen Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu, Türkiye'deki Bizans çalışmalarının yüz yılı konusunu ele alıyor. Sempozyumun onursal başkanı Ömer Koç, sempozyumun uluslararası planda kabul gören saygın bir bilimsel etkinlik haline geldiğini söyledi. Sempozyum, farklı konu ve içeriklerdeki oturumlarla 24 Haziran'a kadar sürecek.

Altıncısı düzenlenen "Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu"nun açılışı yapıldı.

" Türkiye'de Bizans Çalışmalarının Yüz Yılı" konusunun "Küresel Perspektiften Türkiye'deki Bizans Çalışmaları", "Kültürel Miras ve Kamu Algısı" ve "Bizans Konusunda Arkeolojik Çalışmalar" olarak üç ayrı temada ele alındığı sempozyum Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi'nde (ANAMED) başladı.

Sempozyumun onursal başkanı Ömer Koç, birincisi 2007'de Sevgi Gönül anısına düzenlenen sempozyumun, uluslararası planda kabul gören saygın bir bilimsel etkinlik haline geldiğini söyledi.

İstanbul'daki Bizans dönemine ait kültürel kalıntıların ilgi gördüğünü ifade eden Koç, "Bu gelişmede Sevgi Gönül anısına düzenlenen bu sempozyumun önemli bir katkısının olduğunu bilmek bizi ayrıca sevindiriyor. Bu mirasın toplum tarafından benimsenmesi ve sahiplenilmesi, bu uygarlığa dair çalışmaların desteklenmesi ve yaygınlaşması konusunda yaşamı boyunca büyük çaba sarf etmiş olan Sevgi Gönül de hatırasına düzenlenen bu sempozyumun ulaştığı başarıyı görmekten eminim iftihar eder ve çok mutlu olurdu." şeklinde konuştu.

Koç, 2023 yılının aynı zamanda Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümü olduğunu belirterek, "Sempozyumun bu yıl yapılıyor olması Türkiye'deki Bizans dönemi çalışmalarının Cumhuriyet tarihi boyunca geçirdiği serüveni izlemek, yüzyılın bu bakımdan bir değerlendirmesini yapmak için önemli bir fırsat sunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Vehbi Koç Vakfı'nın sempozyumların 16 yıldır hayata geçirilebilmesini sağladığına işaret eden Koç, sempozyuma bildirileriyle katkılarda bulunan bilim insanlarına, Türkiye'deki Bizans çalışmalarının serüvenini izlenime sunan sergiye katkı verenlere teşekkür etti.

"Çalışmaların 100 yılı aşkın bir geçmişi var"

Koç Üniversitesi Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Merkezi Direktörü Engin Akyürek ise Türkiye'de Bizans çalışmalarının 100 yılı aşkın bir geçmişi olduğunu söyledi.

Sempozyum programına ilişkin değerlendirmede bulunan Akyürek, "Bu çalışmalara tarihsel bir perspektiften baktığımızda uzun bir birikim sürecinin sonunda Türkiye'de Bizans çalışmalarının özellikle 2000'li yıllarda önemli bir gelişme kaydettiğini görmekteyiz. Bu gelişmede hiç kuşkusuz 2007 yılından beri rahmetli Sevgi Gönül Hanımefendi anısına 3 yılda bir düzenli olarak yaptığımız uluslararası sempozyumun önemli bir rolü, bir katkısı olmuştur." ifadesini kullandı.

Sempozyumun bilimsel kalitesi ve organizasyonuyla uluslararası planda prestij kazandığını belirten Akyürek, "Türkiye'de Bizans çalışmaları alanında tekil bilimsel toplantıları saymazsak 16 yıldır kesintisiz olarak sürdürülebilen, bildiri kitapları düzenli olarak yayınlanan bu sempozyum bir örnek teşkil etmekte ve çıtayı yukarılara taşımaktadır." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından etkinlik Nevra Necipoğlu'nun sempozyum sunuşu ve Leslie Brubaker, Buket Kitapçı Bayrı ile Koray Durak'ın konuşma yaptığı "Küresel Perspektiften Türkiye'deki Bizans Çalışmaları" başlıklı oturumla devam etti.

Bizans araştırmalarının tarihsel gelişim süreci ile ulaştığı seviyenin tartışıldığı sempozyumda, çalışmalara yön veren ekoller ve öncü bilim insanları ve Türkiye'de Bizans çalışmalarının geleceği gibi konular ele alınacak.

Etkinlik, farklı konu ve içeriklerdeki oturumlarla 24 Haziran'a kadar sürecek.