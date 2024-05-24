Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi İstanbul'da düzenlendi

9. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Uluslararası Stratejik Sağlık Araştırmaları Merkezi işbirliğiyle düzenlendi.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, kongreye yurt içi ve yurt dışından akademisyenler, sektör temsilcileri, politika yapıcılar ve karar vericiler katıldı.

Sağlık yönetimi ve halk sağlığı alanında birçok akademisyeni bir araya getiren kongrede, "Sağlıkta Yeni Gelecek: Entegre Sağlık Hizmetleri" başlığı altında sağlık ekonomisi, medikal turizm, Gazze'de sağlık hizmetleri, yapay zeka kullanımı, sağlık hizmetleri yönetimi ve uzaktan sağlık hizmetleri gibi konularda çalışmalar sunuluyor.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Sağlık Bakan Yardımcısı Doç.Dr. Şuayıp Birinci, sağlıkta geleceği demografik ve epidemiyolojik değişimler, artan maliyetler, beşeri sermaye, dijitalleşme ve sağlık okuryazarlığının belirleyeceğini belirterek, sağlık sistemindeki dönüşümü yaşlanmaya bağlı ortaya çıkacak maliyet ve hizmet açıklarının kanıta dayalı ve dijitalleşmiş sağlık sistemi yönetimiyle aşılabileceğine dikkati çekti.