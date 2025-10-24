Uluslararası Piyano Günleri'nde Tutu Aydınoğlu sahne aldı
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü tarafından düzenlenen 5'inci Uluslararası Piyano Günleri'nde piyanist Tutu Aydınoğlu konser verdi. Konser, sanatseverler tarafından ilgiyle izlendi ve sonunda katılımcılara teşekkür belgesi verildi.
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Piyano Ana Sanat Dalı tarafından bu yıl 5'inci düzenlenen Uluslararası Piyano Günleri'nde piyanist Tutu Aydınoğlu sahne aldı.
Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Yerleşkesi Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu'ndaki İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Piyano Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tutu Aydınoğlu'nun konserine, Anadolu Üniversitesi Müzik Bölümü Piyano Ana Sanat Dalı Başkanı Prof. Oytun Eren, akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.
Konserin sonunda Eren tarafından Aydınoğlu'na teşekkür belgesi ve çiçek verildi.
